El volante argentino protagonizó una de las escenas más tiernas de las últimas horas al sorprender a una adolescente durante la celebración de sus quince años.
El volante argentino protagonizó una de las escenas más tiernas de las últimas horas al sorprender a una adolescente durante la celebración de sus quince años.
Por Marco Quilca León

Una fiesta de quince años terminó convirtiéndose en un fenómeno viral gracias a Nicolás Paz. El volante de la selección argentina sorprendió a una adolescente con un videosaludo especialmente grabado para ella, un gesto que provocó una reacción tan espontánea como inolvidable y que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

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