Una fiesta de quince años terminó convirtiéndose en un fenómeno viral gracias a Nicolás Paz. El volante de la selección argentina sorprendió a una adolescente con un videosaludo especialmente grabado para ella, un gesto que provocó una reacción tan espontánea como inolvidable y que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Mientras la celebración transcurría con normalidad, los organizadores proyectaron en un televisor un mensaje del futbolista. “Te deseo siempre todo lo mejor en tu cumpleaños. Un abrazo”, se le escucha decir al futbolista en medio de los gritos de los asistentes.

Al ver aparecer a uno de sus grandes ídolos en la pantalla, la quinceañera quedó completamente sorprendida. La emoción fue tal que terminó cayendo al suelo, incapaz de creer lo que estaba viendo, mientras sus familiares y amigos celebraban el momento entre risas y aplausos. La escena quedó registrada en video y rápidamente se hizo viral por la espontánea reacción de la joven.

🇦🇷👏¡UNA SORPRESA INOLVIDABLE!



Nico Paz le envió un saludo de cumpleaños a una quinceañera.



📹 TT/ living.garden1 pic.twitter.com/oMN9zsyeNK — TyC Sports (@TyCSports) July 27, 2026

El gesto de Nico Paz fue ampliamente celebrado por los usuarios en redes sociales, quienes destacaron la sencillez del mediocampista argentino y el impacto que puede generar un simple mensaje en un hincha. Sin necesidad de estar presente, el futbolista consiguió convertir un cumpleaños en un recuerdo que difícilmente la protagonista olvidará.

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