La tensión propia de los cuartos de final del Mundial 2026 comenzó a sentirse incluso antes del pitazo inicial. En las horas previas al enfrentamiento entre Francia y Marruecos, un grupo de aficionados marroquíes se reunió en las inmediaciones del hotel donde se concentra la selección francesa, protagonizando una ruidosa manifestación que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

De acuerdo con los videos compartidos por distintos asistentes, los hinchas llegaron con instrumentos musicales y comenzaron a generar un ambiente festivo frente al alojamiento del conjunto dirigido por Didier Deschamps. Tambores, trompetas y cánticos resonaron durante varios minutos, en una escena que buscó hacerse notar a pocas horas de uno de los partidos más importantes del torneo.

El episodio recordó otras situaciones similares ocurridas durante este Mundial, cuando seguidores de distintas selecciones acudieron a los hoteles de sus rivales con la intención de alterar la tranquilidad previa a encuentros decisivos. Esta vez fue el turno de Marruecos, cuyos aficionados trasladaron su pasión hasta las calles de Boston en la antesala del esperado duelo frente a los franceses.

⚠️🇲🇦🇫🇷 HINCHAS MARROQUÍES SE PUSIERON A TOCAR TAMBORES EN EL HOTEL DE FRANCIA DURANTE LA MADRUGADA. pic.twitter.com/O1pWATt9bP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 9, 2026

Mientras tanto, dentro del hotel, la delegación gala continuó enfocada en su preparación para un compromiso que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo. En el exterior, en cambio, la fiesta ya había comenzado, con una multitud de seguidores que intentó jugar su propio partido desde las tribunas improvisadas de la ciudad estadounidense.

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