Por Kenyi Peña Andrade

La tensión propia de los cuartos de final del Mundial 2026 comenzó a sentirse incluso antes del pitazo inicial. En las horas previas al enfrentamiento entre Francia y Marruecos, un grupo de aficionados marroquíes se reunió en las inmediaciones del hotel donde se concentra la selección francesa, protagonizando una ruidosa manifestación que rápidamente llamó la atención en redes sociales.