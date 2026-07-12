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Resumen

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Lionel Messi y el tenso cruce con el árbitro portugués en la clasificación argentina a semifinales.
Lionel Messi y el tenso cruce con el árbitro portugués en la clasificación argentina a semifinales.
Por Marco Quilca León

No fue un gol ni una asistencia lo que más dio que hablar de Lionel Messi durante la victoria de Argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En medio de un partido cargado de tensión, el capitán de la Albiceleste protagonizó un fuerte intercambio con el árbitro portugués Joao Pinheiro, una escena que las cámaras captaron con claridad y que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. “No faltes el respeto. Yo te hablé bien, a mí háblame bien”, le reclamó el rosarino al juez, visiblemente molesto por la forma en que este se dirigió hacia él.

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