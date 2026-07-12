No fue un gol ni una asistencia lo que más dio que hablar de Lionel Messi durante la victoria de Argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En medio de un partido cargado de tensión, el capitán de la Albiceleste protagonizó un fuerte intercambio con el árbitro portugués Joao Pinheiro, una escena que las cámaras captaron con claridad y que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. “No faltes el respeto. Yo te hablé bien, a mí háblame bien”, le reclamó el rosarino al juez, visiblemente molesto por la forma en que este se dirigió hacia él.

El episodio ocurrió durante el primer tiempo, cuando Messi se acercó a protestar una acción y, según pudo apreciarse en las imágenes, no estuvo de acuerdo con el tono utilizado por Pinheiro para responderle. Sin levantar la voz ni perder el control, el capitán argentino fue firme en su pedido de respeto. “Háblame bien”, insistió, marcando un límite en una conversación que duró apenas unos segundos, pero que reflejó el clima de alta tensión que se vivía sobre el césped.

La escena recordó otros cruces protagonizados por Messi con árbitros a lo largo de su carrera, aunque en esta ocasión el reclamo no estuvo relacionado con una decisión puntual, sino con el trato recibido. El portugués Joao Pinheiro continuó dirigiendo el encuentro sin sancionar al argentino por sus palabras y el partido siguió desarrollándose con normalidad, aunque el ambiente permaneció caliente hasta el pitazo final.

"Háblame correctamente. No me faltes al respeto; yo te hablo de manera respetuosa. No sabes hablar, me debes mostrar respeto”.



La discusión de Lionel Messi, con el árbitro portugués Joao Pinheiro.pic.twitter.com/5xG6wKpx9s — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 12, 2026

Argentina terminó imponiéndose por 3-1 en el tiempo suplementario para asegurar su boleto a las semifinales del Mundial, en un encuentro mucho más complejo de lo esperado. El equipo de Lionel Scaloni sufrió durante varios pasajes del compromiso y solo pudo romper la resistencia suiza en la prórroga, después de un duelo marcado por la intensidad física y las constantes discusiones dentro del campo.

Más allá de la clasificación, una de las imágenes que dejó la noche fue la de Messi exigiendo respeto al árbitro. La frase del capitán argentino recorrió el mundo en cuestión de minutos y volvió a mostrar a un líder que, incluso en los momentos de mayor presión, no duda en defender su posición. Ahora, con el pase asegurado, la Albiceleste ya pone la mira en Inglaterra, su próximo rival en la lucha por un lugar en la final del Mundial 2026.

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