Lamine Yamal no necesitó demasiadas palabras para explicar una realidad que lo acompaña desde que irrumpió en el fútbol profesional. “Mil veces”, respondió el delantero del Barcelona cuando Jorge Valdano le preguntó si había sentido racismo de manera directa. En un adelanto de la entrevista para Universo Valdano, el español de 19 años contó que muchas veces la discriminación aparece también en gestos o comentarios que quienes los realizan ni siquiera reconocen como racistas.

“Creo que la gente indirectamente es racista contigo, pero no se da cuenta. Hay muchos comentarios, muchas miradas que son racistas y no se dan cuenta”, explicó Yamal. El futbolista, además, habló de su experiencia personal y de cómo aprendió a convivir con determinadas situaciones sin permitir que estas condicionen su actuación dentro de una cancha. “Lo que está mal nunca se puede asumir”, precisó, dejando claro que no considera normal ese tipo de comportamientos.

Para explicar su postura, Yamal recordó uno de los episodios más comentados que protagonizó en el Santiago Bernabéu. En el clásico del 26 de octubre de 2024, durante la celebración de un gol del Barcelona, él y Raphinha fueron objeto de insultos racistas y xenófobos desde la grada. Las imágenes de aquel momento generaron una denuncia de LaLiga y una investigación que permitió identificar al responsable, un menor de edad.

"Creo que la gente es, indirectamente, racista contigo, pero no se da cuenta".



Lamine Yamal y el racismo que ha sentido.



📺 La entrevista completa de 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍 en #UniversoValdano, el viernes 18 a las 21:00 en el Plan Gratuito de @MovistarPlus.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yLy72eavOA — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 17, 2026

Sin embargo, lo que más llamó la atención de aquella escena fue la reacción del propio Yamal. “Que esa persona me llame negro no me va a molestar en nada, soy negro, no soy de ningún color, otra cosa es que esté bien o esté mal porque me lo dice de forma despectiva”, señaló. Y añadió: “Lo que no voy a hacer yo, que estoy jugando un partido, donde él ha pagado la entrada para verme, es enfadarme por una persona que me ha faltado al respeto”.

El caso no quedó únicamente en las imágenes del clásico. Según los reportes sobre aquella investigación, la Fiscalía de Menores impuso al responsable una prohibición de acceso a recintos deportivos durante 12 meses y 30 horas de tareas socioeducativas, además de la obligación de pedir disculpas al futbolista. Casi dos años después, Yamal vuelve a hablar de aquella experiencia, pero esta vez para poner el foco en una forma de racismo que, según su propia reflexión, puede aparecer incluso cuando quien la ejerce no es consciente de ello.

******

SOBRE EL AUTOR