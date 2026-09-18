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Resumen

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Lamine Yamal habló sobre los episodios de discriminación que ha vivido | VIDEO
Lamine Yamal habló sobre los episodios de discriminación que ha vivido | VIDEO
Por Marco Quilca León

Lamine Yamal no necesitó demasiadas palabras para explicar una realidad que lo acompaña desde que irrumpió en el fútbol profesional. “Mil veces”, respondió el delantero del Barcelona cuando Jorge Valdano le preguntó si había sentido racismo de manera directa. En un adelanto de la entrevista para Universo Valdano, el español de 19 años contó que muchas veces la discriminación aparece también en gestos o comentarios que quienes los realizan ni siquiera reconocen como racistas.

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