Thiago Mendes tras la eliminación ante Boca en la Copa Sudamericana. Foto: Wagner Meier/Getty Images
Thiago Mendes tras la eliminación ante Boca en la Copa Sudamericana. Foto: Wagner Meier/Getty Images
Por Redacción EC

La eliminación de Vasco da Gama frente a Boca Juniors por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 dejó una escena que trascendió el campo de juego. Tras la victoria del Xeneize por 3-1 en el Maracaná y el 3-2 en el resultado global, Kelly Mendes, esposa del capitán brasileño Thiago Mendes, publicó un video en sus redes sociales en el que mostró cómo se encontraba el futbolista después del duro resultado. Según dejó ver en la grabación, su marido no quería levantarse de la cama, mientras ella intentaba convencerlo de salir de allí.

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