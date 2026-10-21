La eliminación de Vasco da Gama frente a Boca Juniors por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 dejó una escena que trascendió el campo de juego. Tras la victoria del Xeneize por 3-1 en el Maracaná y el 3-2 en el resultado global, Kelly Mendes, esposa del capitán brasileño Thiago Mendes, publicó un video en sus redes sociales en el que mostró cómo se encontraba el futbolista después del duro resultado. Según dejó ver en la grabación, su marido no quería levantarse de la cama, mientras ella intentaba convencerlo de salir de allí.

La publicación de Kelly Mendes reflejó el impacto que tuvo la eliminación en el entorno del mediocampista. El capitán de Vasco había quedado en el centro de la polémica durante la semana previa a la revancha, por lo que su reacción tras el partido también despertó interés entre los hinchas de ambos equipos. La derrota en casa, que dejó al conjunto brasileño fuera de la final continental, significó un duro golpe deportivo para el plantel.

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La provocación de Thiago Mendes que encendió la polémica con Boca

El conflicto se originó después del triunfo de Vasco por 1-0 en el partido de ida, disputado en La Bombonera. Tras ese encuentro, Thiago Mendes publicó una imagen en la que aparecía rompiendo un escudo de Boca Juniors. La publicación generó malestar entre los futbolistas argentinos y, posteriormente, el brasileño la eliminó y ofreció disculpas.

Sin embargo, el gesto no quedó en el olvido. Después de que Boca remontara la serie en el Maracaná, varios jugadores del Xeneize se acercaron al capitán brasileño durante los festejos. Entre ellos estuvo Ángel Romero, quien lo increpó con una frase relacionada directamente con la imagen que había compartido días antes: “¡Rompé el escudo ahora!”.

Leonel Flores también respondió con una publicación

La tensión continuó en las redes sociales después del encuentro. Leonel Flores compartió una fotografía en la que aparecía rompiendo un escudo de Vasco da Gama, en una imagen similar a la que había publicado previamente Thiago Mendes. No obstante, el futbolista argentino también retiró la publicación poco después.

😳🇧🇷 La esposa de Thiago Mendes subió un video tratando de ANIMAR al jugador post eliminación: "No quiere levantarse de la cama. Vamos a levantarnos, almorzar, seguir con la vida...". https://t.co/t3EaAptWVh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 21, 2026

El episodio fue mencionado por Rodolfo Arruabarrena durante la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador de Boca cuestionó ese tipo de gestos y anticipó que hablaría con los involucrados: “Al venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo y ahora lo voy a hablar un poquito. Es un partido de fútbol”.

Así, la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana dejó consecuencias deportivas y una polémica que continuó después del pitazo final. Mientras el Xeneize celebró su remontada en Brasil, Thiago Mendes quedó en el centro de las reacciones por su publicación previa y por el video que compartió su esposa tras la eliminación de Vasco da Gama.

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