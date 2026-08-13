Por Miguel Villegas

Otros no podríamos ni ponernos de pie. Menos seguir la dieta, despertar temprano para los entrenamientos, mantener intacta la ambición. Cuando la muerte toca la puerta y se sienta en tu mesa, existen solo dos posibilidades: derrumbarse o aprender a convivir. Lionel Messi eligió lo segundo y se entregó durante 50 días a la concentración de la selección argentina, mientras su padre, Jorge, peleaba por mejorar la salud. Que siempre es un partido cuesta arriba.

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