Otros no podríamos ni ponernos de pie. Menos seguir la dieta, despertar temprano para los entrenamientos, mantener intacta la ambición. Cuando la muerte toca la puerta y se sienta en tu mesa, existen solo dos posibilidades: derrumbarse o aprender a convivir. Lionel Messi eligió lo segundo y se entregó durante 50 días a la concentración de la selección argentina, mientras su padre, Jorge, peleaba por mejorar la salud. Que siempre es un partido cuesta arriba.

Se explica ahora por qué parecía que en la cancha había varios Messi. Contra Suiza, versus Egipto, ante los ingleses. Messis incansables, rebeldes, con ganas de que la vida dure un poco más.

Y se explica ahora más, después del más extenso post en Instagram que el mejor futbolista de los últimos 30 años ha publicado jamás.

Bastaba con ese Te amo, pa.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió Leo Messi al inicio del texto.

Es, por lejos, la mejor carta de amor escrita jamás por un jugador de fútbol. Y de inmediato tuvo repercusiones. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, le escribió también en Instagram Cristiano Ronaldo, su némesis, hoy solamente un hombre conmovido por la tristeza. Es lo que llaman los jóvenes empatía. Se acaba de casar, pero tuvo tiempo para abrazar a la distancia al héroe caído. Hasta el cierre de esta edición era 10M de “Me gusta” en esa red social, que es el pésame virtual de todos los fanáticos del fútbol testigos de su cinematográfica vida.

(Foto: Instagram de Lionel Messi)

Lo que viene ahora es solamente, cargar con la melancolía. Hacerle sitio en los bolsillos a la inmensa pena. Y recordar. Luego vendrá la vida real: Lionel Messi partió el pasado martes por la noche desde Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, después de asistir al funeral de su padre, quien murió a los 68 años tras una enfermedad. La familia viajó rumbo a Miami, el paraíso ideal donde pasar desapercibido. ¿Va a dejar el fútbol? El propio Messi dejó unas pistas: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.

Nunca se acabará la pena, pero quizá pueda apaciguarla. Es fácil decirlo pero el destino tiene esos guiños. Digámosle también la genética: cada vez que Lionel Messi quiera ver a su viejo, solo tendrá que ir y mirarse en el espejo.

La vuelta de Messi

Lionel Messi volvió a la actividad con Inter Miami después de ausentarse tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El argentino regresó ante León, en el último partido de la primera fase de la Leagues Cup, aunque su aparición terminó con una derrota de 3-2 y la eliminación del equipo de Florida.

Messi inició el partido como suplente e ingresó durante el segundo tiempo. Inter Miami tenía la ventaja cuando apareció el argentino, pero León reaccionó y remontó el marcador para dejar fuera al campeón de 2023.

Cuando ingresó al campo de juego, Messi fue recibido por una ovación que lo emocionó. Los aplausos y los gritos de aliento se hicieron escuchar.

MIAMI, FLORIDA - AUGUST 12: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF looks on from the substitute bench prior to the Leagues Cup Phase One match between Inter Miami CF and Leon at Nu Stadium on August 12, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / RICH STORRY

Messi en agosto

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