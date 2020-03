¡No se lo quiso perder! Jefe de la comisaría aprovechó la diligencia para fotografiarse con Ronaldinho

Ronaldinho fue detenido en Paraguay por presuntamente utilizar documentos falsos para ingresar al país. El ex volante del FC Barcelona quedó retenido en su hotel y esta mañana tuvo que ir a declarar. Miguel López Russo, jefe de la Comisaria 3ra Metropolitana, no perdió el tiempo y capturó el histórico momento en una fotografía que ha sido bastante criticada en redes sociales. No obstante, el policía le restó importancia afirmando que “solo” es una foto.

El retirado astro brasileño del fútbol Ronaldinho y su hermano están bajo investigación en Paraguay tras ingresar al país con presunta documentación paraguaya falsa, informó el jueves la Fiscalía.

El fiscal Federico Delfino informó que las autoridades allanaron la noche del miércoles la habitación del hotel donde el exjugador del Barcelona se hospeda en Asunción. Ronaldinho había llegado al país el miércoles por la mañana para una visita con fines solidarios.

Según Delfino, en el allanamiento encontraron el pasaporte y la cédula de identidad con contenido falso que tanto Ronaldinho como su hermano Roberto de Assis Moreira habrían utilizado para su ingreso al país.

El fiscal dijo en una conferencia de prensa que el delito por el cual ambos hermanos están bajo investigación es el de uso de documento público de contenido falso y que la Fiscalía tiene 24 horas desde el allanamiento realizado anoche para definir una eventual imputación.

“Son pasaportes originales, pero con los datos apócrifos”, señaló Delfino.

El fiscal agregó que Ronaldinho salió del aeropuerto de Guarulhos en San Paulo con documentos brasileños, pero que al ingresar a Paraguay lo hizo con documentos paraguayos, que le habrían sido entregados apenas arribó al país.

Ronaldinho, de 39 años, rindió una indagatoria a primera hora del jueves.

Delfino indicó que se confirmó que los números de pasaportes que presentaron los hermanos Assis Moreira corresponden a otras personas. Los pasaportes fueron retirados en enero de este año y las cédulas en diciembre del año pasado.

Añadió que Ronaldinho declaró que los documentos paraguayos de contenido falso les fueron entregados por las personas que lo trajeron a Paraguay.

Tras la indagatoria a Ronaldinho, un ciudadano brasileño no identificado fue detenido y llevado a la sede del ministerio público para prestar declaraciones.

Un volante ofensivo que también jugaba de delantero, Ronaldinho se consagró campeón mundial en 2002 con Brasil, conquistó la Liga de Campeones con el Barcelona y obtuvo la Copa Libertadores con Atlético Mineiro. Ganó dos veces el premio al mejor jugador del año de la FIFA y un Balón de Oro. Se retiró en 2015.

Ronaldinho se encontraba de visita en Paraguay para presentar la campaña “Móvil de la salud de las niñas y niños” que llegará al país en colaboración con la Fundación Fraternidad Angelical y lanzará su libro biográfico “Genio en la vida”.

Fuente: AP

