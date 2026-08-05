La dirección de la FIFA presentó este miércoles “una disculpa” tras la polémica sobre su apertura a los inversores privados, al tiempo que reafirmó su “pleno apoyo” al presidente de la institución Gianni Infantino, al término de una reunión de crisis celebrada en Marruecos.

En un comunicado publicado, la dirección de la FIFA reconoció “que se han cometido errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”.

“Se han presentado disculpas por estos errores, junto con el compromiso de velar porque no vuelvan a producirse”, añadió. “Los miembros del Consejo de Dirección de la FIFA presentes reafirmaron su pleno apoyo al presidente Gianni Infantino, como único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro”, añadió la organización.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario general, Mattias Grafström, y miembros de su Junta Directiva asistieron a la reunión, en la que los debates se centraron “en la necesidad de mejorar los procesos tras la retirada de la propuesta FIFA Forward Enterprise”.

“No fue nuestra intención que el Consejo ni las asociaciones miembro se sintieran excluidos del proceso, que debería haberse gestionado de otra manera”, afirmó el organismo.

“La propuesta FFE, que habría estado sujeta a la aprobación de las asociaciones miembro de la FIFA y del Consejo de la FIFA, ya no está sobre la mesa”, reiteró.