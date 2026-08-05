En un comunicado publicado, la dirección de la FIFA reconoció “que se han cometido errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”.Fotógrafo: Aaron Schwartz/Bloomberg
En un comunicado publicado, la dirección de la FIFA reconoció “que se han cometido errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”.Fotógrafo: Aaron Schwartz/Bloomberg
/ Aaron Schwartz
Por Redacción EC

La dirección de la FIFA presentó este miércoles “una disculpa” tras la polémica sobre su apertura a los inversores privados, al tiempo que reafirmó su “pleno apoyo” al presidente de la institución Gianni Infantino, al término de una reunión de crisis celebrada en Marruecos.

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