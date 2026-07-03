La histórica clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusión a nivel internacional. Uno de los protagonistas de esta campaña es Vozinha, experimentado arquero de 40 años que ahora tendrá un nuevo desafío cuando su selección se mida ante la Argentina de Lionel Messi esta tarde (5:00 p.m. de Perú).

En conversación exclusiva con El Comercio, José Augusto, preparador de arqueros del G. D. Chaves y una de las personas que mejor conoce al guardameta caboverdiano, reveló cómo se viene preparando el portero para afrontar este importante compromiso mundialista.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, es una de las figuras de su selección que le sacó empates a España y Uruguay. (Foto: AFP) / ROBERTO SCHMIDT

“Como ya habíamos comentado, el entrenamiento, el análisis y la preparación siempre se llevan a cabo pensando en el rival, con jugadas estandarizadas e individuales, tanto de equipos como de jugadores”, explicó el especialista, dejando en claro que el trabajo previo es fundamental para afrontar cada encuentro.

Asimismo, recordó que, durante la fase de grupos, Argentina no era un rival seguro para Cabo Verde. “Argentina, en aquel momento, no formaba parte de un posible enfrentamiento. Todo podía pasar. Paso a paso, sin ansiedad”, comentó.

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Sin embargo, José Augusto aseguró que Vozinha llega preparado para este trascendental partido. “A estas alturas, Vozinha ya ha recibido toda la información que necesita para hacer un buen partido, sentirse seguro y transmitir confianza y seguridad al equipo”, sostuvo.

Respecto al desafío de enfrentar a Lionel Messi, el entrenador evitó centrar toda la atención en el astro argentino. “Messi es, sin duda, uno de los mejores jugadores del mundo en una de las mejores selecciones del mundo en la actualidad, pero tampoco ha jugado aún contra Vozinha. Todo puede pasar”, afirmó.

Messi lleva 19 goles en los mundiales.

Además, dejó en claro que el encuentro no será un duelo individual. “No será Vozinha contra Messi, será Cabo Verde contra Argentina”, enfatizó.

Finalmente, José Augusto reveló el gran momento anímico que atraviesa el guardameta tras la histórica clasificación. “Hoy ya hemos hablado y está muy motivado y contento por haber dado un paso más en la clasificación para la siguiente fase. Está muy contento de hacer feliz a un país y de poder hacer creer que, incluso en los momentos difíciles, es posible soñar y luchar por algo”, concluyó.

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