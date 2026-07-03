Por Jean Pierre Maraví Coppa

La histórica clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusión a nivel internacional. Uno de los protagonistas de esta campaña es Vozinha, experimentado arquero de 40 años que ahora tendrá un nuevo desafío cuando su selección se mida ante la Argentina de Lionel Messi esta tarde (5:00 p.m. de Perú).

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