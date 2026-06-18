La noche perfecta de Lionel Messi frente a Argelia no terminó con el pitazo final en el Mundial 2026. Después de conducir a Argentina hacia una victoria por 3-0 con una actuación estelar, el capitán albiceleste protagonizó una escena mucho más silenciosa, pero igualmente significativa. Lejos de los reflectores del partido, el rosarino volvió a demostrar por qué su figura trasciende el fútbol y conecta con personas de todas las edades alrededor del mundo.

Mientras los jugadores abandonaban la zona cercana a los vestuarios, Messi dedicó unos minutos a atender a quienes buscaban un recuerdo suyo. Entre ellos se encontraba Mila, la hija del futbolista argelino Riyad Mahrez. La pequeña tuvo la oportunidad de acercarse al campeón del mundo y compartir un instante que seguramente quedará grabado para siempre en su memoria.

(Foto: @taylorwardx)

La imagen del encuentro fue difundida posteriormente en redes sociales y rápidamente despertó reacciones positivas entre los aficionados. En la fotografía se observa a la niña luciendo la camiseta de Argelia junto a un sonriente Messi, que todavía llevaba puesta la indumentaria utilizada durante los ejercicios previos al partido. La naturalidad del momento fue precisamente lo que más llamó la atención de los usuarios.

En una jornada marcada por récords, goles y titulares deportivos, fue un gesto de sencillez el que terminó conquistando a miles de personas en internet. Más allá de su condición de estrella mundial, Messi volvió a reflejar esa cercanía que lo ha acompañado durante toda su carrera. Un pequeño acto de cortesía que, una vez más, terminó generando un impacto enorme fuera de la cancha.

VIDEO RECOMENDADO