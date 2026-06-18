Por Redacción EC

La noche perfecta de Lionel Messi frente a Argelia no terminó con el pitazo final en el Mundial 2026. Después de conducir a Argentina hacia una victoria por 3-0 con una actuación estelar, el capitán albiceleste protagonizó una escena mucho más silenciosa, pero igualmente significativa. Lejos de los reflectores del partido, el rosarino volvió a demostrar por qué su figura trasciende el fútbol y conecta con personas de todas las edades alrededor del mundo.