Lamine Yamal dejó un contundente mensaje al ser consultado sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro 2026 y marcó distancia con la postura de Kylian Mbappé, quien también figura entre los principales candidatos al galardón. El joven futbolista del Barcelona aseguró que no realizará una campaña personal para obtener votos.

“No depende de mí, depende de vosotros. Hemos hecho un gran año con el Barça y la selección. Creo que tengo muchas posibilidades, pero ya lo veremos”, señaló Yamal durante la conferencia de prensa previa al debut del Barcelona ante el Feyenoord por la Champions League.

Al ser consultado sobre la posición de Mbappé respecto al premio, Yamal fue más directo y aseguró que no piensa promocionar su candidatura. “No creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada”, afirmó.

🗣️ Lamine Yamal y el Balón de Oro: "No voy a suplicar nada".



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Las declaraciones se producen en medio del debate por el Balón de Oro 2026, en el que Yamal y Mbappé aparecen entre los futbolistas con opciones al reconocimiento. El español destacó la temporada realizada tanto con el Barcelona como con la selección, aunque dejó la decisión final en manos de quienes participen en la votación.

Yamal también fue preguntado por Ousmane Dembélé, quien no lo incluyó entre sus principales candidatos al premio. El atacante respondió entre risas y recordó la cercanía del francés con Mbappé, antes de insistir en que se encuentra satisfecho con el rendimiento que ha mostrado durante la última temporada.

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