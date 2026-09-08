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Resumen

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Lamine Yamal respondió a las comparaciones con Kylian Mbappé y aseguró que no hará campaña para ganar el Balón de Oro. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)
Lamine Yamal respondió a las comparaciones con Kylian Mbappé y aseguró que no hará campaña para ganar el Balón de Oro. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)
/ MATTHIEU MIRVILLE
Por Marco Quilca León

Lamine Yamal dejó un contundente mensaje al ser consultado sobre sus posibilidades de ganar el Balón de Oro 2026 y marcó distancia con la postura de Kylian Mbappé, quien también figura entre los principales candidatos al galardón. El joven futbolista del Barcelona aseguró que no realizará una campaña personal para obtener votos.

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