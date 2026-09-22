Lionel Messi ya comenzó a despedirse de la Selección Argentina. Este lunes, el capitán de la Albiceleste publicó un video en sus redes sociales en el que mostró detalles de la camiseta que utilizará en su último partido con el combinado nacional. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el delantero, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y figuras del deporte.

Entre los mensajes apareció el de Franco Colapinto, quien no pudo ocultar su emoción ante el anuncio del futbolista. El piloto argentino le dejó un comentario que rápidamente llamó la atención: “Qué ganas que no te vayas nunca. Lo que te vamos a extrañar”, acompañado de un emoji de lágrimas. Su reacción reflejó el sentimiento de muchos argentinos ante el cierre de la etapa internacional de Messi.

El video publicado por Messi muestra la camiseta que llevará el próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en el estadio Monumental. La indumentaria tiene detalles dorados, mientras que en la espalda aparecen el número 10 y el apellido del capitán, junto con una representación del Sol de Mayo. El encuentro será su despedida ante el público argentino.

"QUÉ GANAS DE QUE NO TE VAYAS NUNCA" 🥹



La respuesta de Colapinto al posteo de Messi sobre la camiseta especial que usará en su despedida con la Selección ❤️🫂 pic.twitter.com/X7C7yJzNf0 — Diario Olé (@DiarioOle) September 22, 2026

Messi había comunicado el pasado 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección Argentina después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Tras disputar el Mundial de 2026, el rosarino explicó que consideraba que había llegado el momento de cerrar una etapa y agradeció el cariño recibido durante todos esos años. Ahora tendrá la oportunidad de despedirse en el Monumental, acompañado por los hinchas y varios de sus compañeros de generación.

La publicación también recibió la reacción de Neymar, excompañero de Messi en Barcelona, quien respondió con emojis de aplausos. Pero el comentario de Colapinto quedó entre los que más emoción generaron: el piloto, que ya había compartido momentos con el futbolista, resumió en pocas palabras el sentimiento que provoca la despedida de una de las figuras más importantes de la historia de la Selección Argentina.

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