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El emotivo comentario de Franco Colapinto a Messi tras su publicación viral de su retiro de la selección argentina.
El emotivo comentario de Franco Colapinto a Messi tras su publicación viral de su retiro de la selección argentina.
Por Marco Quilca León

Lionel Messi ya comenzó a despedirse de la Selección Argentina. Este lunes, el capitán de la Albiceleste publicó un video en sus redes sociales en el que mostró detalles de la camiseta que utilizará en su último partido con el combinado nacional. “Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el delantero, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y figuras del deporte.

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