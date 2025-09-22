Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro 2025. El extremo, sexto jugador francés en levantar este trofeo y el primero en las filas del PSG, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas cuando recibió el premio y brindó sus primeras palabras como mejor jugador del mundo.

“Es excepcional lo que estoy viviendo. No tengo palabras, estoy un poco nervioso como veis. Ha sido un año increíble con el PSG y que me lo entregue Ronaldinho me emociona”, empezó diciendo el ‘Mosquito’ luego de recibir el galardón de manos de Ronaldinho, quien es un referente para él, según confesó.

“Adradecer este premio al PSG que vino a buscarme en 2023, con el presidente Nasser al Khelaifi que es un padre para mí. A la afición, a mis compañeros, a Luis Enrique que también es como un padre. Me habéis apoyado en todo momento, esto es un premio de todo el equipo, lo hemos ganado todos”, añadió.

Uf, Ousmane Dembélé, rompiendo EN LLANTO en pleno discurso al agradecerle a su mamá por el esfuerzo que hizo en sus inicios como futbolista…



Dembélé se acuerda de Messi

Por otro lado, Ousmane Dembélé hizo un repaso de su carrera, acordándose de esa manera de Lionel Messi, con quien compartió durante su etapa en el Barcelona.

“Agradecer a todos mis clubes, al Rennes, al Dortmund, al Barcelona donde soñaba con jugar, al lado de Iniesta que está aquí, a Messi... Cuando veo aquí tantas leyendas, no era mi objetivo ganar el Balón de Oro, pero lo hemos ganado casi todo. También gracia a mi selección y a mi seleccionador, espere que ganemos la Copa del Mundo con él. Estoy muy feliz”, indicó.

“Gracias mi ciudad y a su gente, en Vernon. A mi familia, a mi madre, siempre a mi lado, en los momentos más difíciles (no puede contener las lágrimas). También a mi agente que siempre creyó en mí, en que ganaría un Balón de Oro. Es mi mejor amigo, hemos crecido juntos, me ha seguido siempre. Gracias a todos”, finalizó.

