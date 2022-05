Por Nolberto Solano, embajador de Betsson.

Esta temporada 2021/2022 me hace acordar mucho a la 2011/2012, donde Manchester City y Manchester United luchaban de igual a igual por la obtención de la Premier League donde todo se definiría en la última fecha de forma épica, los dirigidos por Roberto Mancini dieron vuelta un 2-1 al QPR en solo 5 minutos y con ese resultado, Fergusson y compañía no lograrían su ansiada estrella 20 de la Liga Inglesa.

Todo se definirá el domingo, cuando Liverpool reciba a Wolverhampton al mismo tiempo que el City será local ante Aston Villa — dirigido por Steven Gerrard, icónico ex jugador de los ‘Reds’. El City sigue siendo el favorito, pero Liverpool cumplió con su parte al llevar la definición hasta el último aliento. Manchester City y Liverpool disputarán la última jornada de la Premier League con 90 y 89 puntos, respectivamente. El equipo dirigido por Pep Guardiola tiene +72 goles de diferencia y Liverpool +66.

El City enfrentará al Aston Villa, que ya no corre riesgo de descender, los ‘Reds’ jugarán ante el Wolverhampton, que ya no tiene posibilidades de calificar para torneos internacionales. Un factor que tomar en cuenta será que el Liverpool tiene final de Champions el 28 de mayo frente al Real Madrid y la rotación ha sido algo necesario para darle fluidez a la dinámica que nos tiene acostumbrado Jurgen Kloop, agregando que jugadores como Salah, Fabinho y Joe Gomez han sufrido lesiones en esta seguidilla de partidos. Por el otro lado, el City tras la eliminación de Champions se centró en la premier y no ha tenido que acudir a cambios de esquema o rotación en el 11 inicial. De igual manera por la tabla de posiciones creo que Guardiola y sus jugadores son ligeramente favoritos para consagrarse campeón.

Sin duda alguna será una fecha vibrante, llena de emociones y sobre todo viviendo al máximo la mejor Liga del mundo, la Premier League que ya nos tiene acostumbrado domingo a domingo a disfrutarla y ser parte de nuestra rutina del fin de semana. ¡Que campeone el mejor!