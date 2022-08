Nolberto Solano es uno de los pocos peruanos que jugó por muchas temporadas en la Premier League, para muchos el campeonato más competitivo de Europa. ‘Ñol’ primer jugó en Newcastle, proveniente de Boca Juniors, y luego con camiseta de Aston Villa.

Para la presente temporada, Nolberto Solano, embajador de Betsson, ve como gran candidato a los vigentes campeones: Manchester City: “Creo que nuevamente la disputa por el torneo se dará entre el Manchester City y el Liverpool. Ambos han hecho fichajes muy importantes, pero para mí la primera opción a llevarse la Premier League la tienen los dirigidos por Guardiola”.

“Haber contratado al delantero con mayor presente y potencial como Haaland seguramente los ayudará a acercarse cada vez más a ese título. Además, con Julián Álvarez como incorporación renovando esa línea ofensiva que cada año se iba envejeciendo como es normal”, añadió el ex futbolista.

Solano no pierde de vista al Newcatle, su ex equipo. Con respecto a las ‘Urracas’ indicó: “Es sabido que un gran fondo de inversión árabe puso la mira sobre el club y progresivamente viene haciendo una inyección económica necesaria para que en un mediano plazo se logren poner en los primeros lugares de la tabla. Con jugadores como Bruno Guimaraes, Trippier, Almirón, Saint Maximin entre otros, mi ex equipo creo que se puede proponer estar en un puesto de Uefa Conference League”.

Por último, se refirió al Liverpool, quien para esta temporada fichó al uruguayo Darwin Núñez: “Esperemos que el fichaje de Darwin también les sume esa cuota goleadora que la temporada pasada no fue el reflejo de otras. Con la ida de Sadio Mané considero que los ‘Reds’ pierden mucho, pero aún así por historia y por técnico, competirán por el torneo”.