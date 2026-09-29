Pakistán de Solano salvó empate frente a Filipinas. Foto: @pakistanffofficial
Pakistán de Solano salvó empate frente a Filipinas. Foto: @pakistanffofficial
Por Redacción EC

Nolberto Solano consiguió un resultado destacado al frente de la selección de Pakistán. El equipo dirigido por el técnico peruano reaccionó en la segunda mitad y empató 2-2 ante Filipinas por la ASEAN Cup, luego de encontrarse dos goles abajo en el marcador.

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