Nolberto Solano consiguió un resultado destacado al frente de la selección de Pakistán. El equipo dirigido por el técnico peruano reaccionó en la segunda mitad y empató 2-2 ante Filipinas por la ASEAN Cup, luego de encontrarse dos goles abajo en el marcador.
Nolberto Solano consiguió un resultado destacado al frente de la selección de Pakistán. El equipo dirigido por el técnico peruano reaccionó en la segunda mitad y empató 2-2 ante Filipinas por la ASEAN Cup, luego de encontrarse dos goles abajo en el marcador.
El conjunto pakistaní tuvo un complicado inicio de partido y llegó al descanso con una desventaja de 2-0. Sin embargo, la reacción llegó rápidamente tras el entretiempo y permitió al equipo de Solano rescatar un punto.
Filipinas consiguió ponerse en ventaja a los 24 minutos, cuando Sandro Reyes apareció para marcar el 1-0. El conjunto filipino aprovechó el buen momento y amplió la diferencia poco después.
A los 32 minutos, Bjorn Kristensen convirtió desde el punto de penal y estableció el 2-0. Pakistán no encontró respuestas durante la primera mitad y se marchó al descanso con una desventaja de dos goles.
Pakistán reaccionó tras el descanso
El equipo de Nolberto Solano mostró una cara diferente en la segunda mitad. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Ali Khan marcó el descuento para poner nuevamente a Pakistán en partido.
El 2-1 cambió el desarrollo del encuentro y le permitió al conjunto pakistaní ganar confianza. La reacción terminó de concretarse a los 62 minutos, cuando Abdul Arshad consiguió el empate definitivo.
Así, Pakistán pasó de estar 0-2 abajo a rescatar un 2-2 ante Filipinas, resultado que le permitió sumar su primer punto en el torneo.
¿Cuándo vuelve a jugar Pakistán?
Con este resultado, Pakistán suma un punto y se ubica en el cuarto lugar de su grupo. El equipo dirigido por Solano tendrá ahora otro desafío en la competición.
Los dirigidos por el exfutbolista peruano volverán a jugar este viernes ante Vietnam, en la tercera fecha de la ASEAN Cup.
La remontada ante Filipinas representa además un resultado destacado para Solano, quien continúa al frente de una selección que busca crecer en el ámbito internacional. El empate después de comenzar perdiendo por 2-0 permitió al técnico peruano sumar un punto en un partido que parecía complicado para su equipo.
Ali Akbar Khan and Abdul Samad Arshad giving #PakistanFootball its own remontada vs Philippines in #FIFAASEANCup #PHIvPAK— FootballPakistan.com (@FootballPak) September 29, 2026
Video via FIFA pic.twitter.com/CVpWR32dvS
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