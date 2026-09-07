La espera está a punto de terminar. La lista oficial de nominados al Balón de Oro 2026 será anunciada este martes 8 de septiembre por France Football y la UEFA, que darán a conocer a los 30 candidatos de las categorías masculina y femenina.

Mientras se conoce la nómina definitiva, varios futbolistas aparecen entre los principales candidatos proyectados por la prensa especializada. Entre los nombres que generan mayor expectativa están Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Erling Haaland.

Nominados al Balón de Oro 2026: ellos serían

Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra)

(Bayern Múnich / Inglaterra) Lamine Yamal (FC Barcelona / España)

(FC Barcelona / España) Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

(Real Madrid / Francia) Rodri Hernández (Manchester City / España)

(Manchester City / España) Lionel Messi (Inter Miami / Argentina)

(Inter Miami / Argentina) Fabián Ruiz (PSG / España)

(PSG / España) Ousmane Dembélé (PSG / Francia)

(PSG / Francia) Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia)

(PSG / Georgia) Michael Olise (Bayern Múnich / Francia)

(Bayern Múnich / Francia) Vinícius Júnior (Real Madrid / Brasil)

(Real Madrid / Brasil) Erling Haaland (Manchester City / Noruega) internacional.

(Manchester City / Noruega) internacional. Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)

(Real Madrid / Inglaterra) Vitinha (PSG / Portugal)

(PSG / Portugal) Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)

(Arsenal / Inglaterra) Pau Cubarsí (FC Barcelona / España)

(FC Barcelona / España) Pedri (FC Barcelona / España)

(FC Barcelona / España) Achraf Hakimi (PSG / Marruecos)

(PSG / Marruecos) Désiré Doué (PSG / Francia)

(PSG / Francia) Bruno Fernandes (Manchester United / Portugal)

(Manchester United / Portugal) Martin Ødegaard (Arsenal / Noruega)

¿Quiénes son los favoritos al Balón de Oro 2026?

Harry Kane aparece entre los principales aspirantes después de una destacada temporada con el Bayern Múnich. El delantero inglés comparte la parte alta de las proyecciones con Kylian Mbappé, quien recientemente manifestó su confianza en poder conquistar el premio.

El francés considera que ha realizado un año de gran impacto y señaló que es “un buen año para ganar el Balón de Oro”.

También están en la carrera Lamine Yamal, una de las grandes figuras del Barcelona y de España; Rodri, referente del Manchester City; y Erling Haaland, uno de los máximos goleadores del fútbol europeo.

Dembélé defiende el Balón de Oro

Otro de los nombres que aparece en la lista de candidatos es Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro. El delantero francés buscará repetir el reconocimiento después de haber conquistado el premio en 2025.

El PSG también cuenta con otros aspirantes. Fabián Ruiz se ha instalado entre los candidatos debido a su temporada con el conjunto parisino y su rendimiento con España. El español ganó la Champions League con el PSG y el Mundial con su selección, dos argumentos importantes en la carrera por el galardón.

Lionel Messi, nuevamente entre los candidatos

Lionel Messi también aparece entre los nombres proyectados para integrar la lista. El argentino, actualmente en Inter Miami, buscará una nueva nominación al premio individual más importante del fútbol.

La expectativa alrededor del argentino se mantiene incluso a sus 39 años. De hecho, el propio sitio oficial del Balón de Oro destacó recientemente sus actuaciones con Inter Miami.

¿Cuándo se conocerán los nominados al Balón de Oro 2026?

La lista oficial se publicará este martes 8 de septiembre de 2026. Serán 30 nominados para el Balón de Oro masculino y otros 30 para el femenino.

La ceremonia se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, en una edición especial por el 70.º aniversario del Balón de Oro. Será la primera vez que la gala se celebre en la capital inglesa.

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