Noruega goleó este domingo 4-1 a Italia en Milán, resultado que envía a los nórdicos al Mundial 2026 y que obliga a los italianos a pasar por el repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.

Guiada por un doblete de Erling Haaland (78′, 80′), Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos, seis más que Italia, un recorrido que devuelve a los Vikingos Rojos a su primer Mundial desde 1998.

Italia está todavía desdibujada y con fantasmas del pasado muy presentes. Las repescas de 2018 y 2022 están muy recientes. Tendrá que jugar una tercera para superar una crisis gigante en su fútbol.