No fue un gol ni una atajada imposible. Tampoco una gambeta de Erling Haaland. La imagen que volvió a darle la vuelta al mundo después de la clasificación de Noruega a los octavos de final fue otra: miles de aficionados moviendo los brazos al unísono como si impulsaran un drakkar en alta mar, mientras los futbolistas repetían el mismo gesto sobre el césped. El llamado “remo vikingo” volvió a convertirse en una de las postales más poderosas y virales del Mundial 2026 tras el triunfo por 2-1 sobre Costa de Marfil.

La escena ya se había robado los reflectores después de la victoria sobre Senegal en la fase de grupos, cuando Haaland, Martin Ødegaard y el resto del plantel se acercaron a la tribuna para celebrar junto a su gente. Pero la clasificación conseguida este martes hizo que el ritual adquiriera todavía más fuerza. Apenas sonó el pitazo final, los jugadores caminaron hacia el fondo ocupado por los hinchas noruegos y, como si todos formaran parte de una misma embarcación, comenzaron a remar al ritmo de un cántico que retumbó en todo el estadio.

¡NORUEGA SE VA REMANDO A OCTAVOS DE FINAL! Ya empieza a ser un clásico el FESTEJO VIKINGO entre los jugadores e hinchas.



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Aunque muchos lo descubrieron recién en este Mundial, el “remo vikingo” tiene una historia mucho más antigua. La tradición nació en las tribunas del fútbol escandinavo y está inspirada en la herencia marítima de los pueblos nórdicos. El movimiento simboliza a una tripulación remando unida hacia un mismo destino, mientras el cántico acompaña el ritmo como ocurría, según la tradición, en las antiguas expediciones vikingas. Con el paso de los años, el festejo pasó de las gradas al campo y terminó convirtiéndose en una seña de identidad de la selección noruega.

En un Mundial repleto de celebraciones individuales, el gesto de Noruega conquistó al público por una razón sencilla: nadie queda fuera. No importa quién marcó el gol o quién fue la figura del partido. Todos reman. Desde Haaland hasta el último suplente, pasando por miles de aficionados que sincronizan cada movimiento como si el equipo y la tribuna fueran una sola familia. Esa conexión ha inundado las redes sociales con videos que acumulan millones de reproducciones y elogios desde distintos rincones del planeta.

El "remo vikingo" se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial 2026 y la policía de Dallas no resistió la tentación de imitarla para recibir a la selección de Noruega pic.twitter.com/ySbePyHMB5 — EjeCentral (@EjeCentral) June 30, 2026

Noruega todavía sueña con seguir haciendo historia en el Mundial 2026. En los octavos de final le espera Brasil, uno de los grandes favoritos al título. Pero, pase lo que pase, ya dejó una huella imborrable en el torneo. Porque mientras otros equipos celebran con bailes o coreografías, los vikingos eligieron remar juntos. Y en esa imagen, tan simple como poderosa, encontraron la celebración más esperada de esta Copa del Mundo.