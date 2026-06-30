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Resumen

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Lo que nació hace años en las tribunas de Noruega hoy es una de las imágenes más icónicas del Mundial 2026.
Lo que nació hace años en las tribunas de Noruega hoy es una de las imágenes más icónicas del Mundial 2026.
Por Marco Quilca León

No fue un gol ni una atajada imposible. Tampoco una gambeta de Erling Haaland. La imagen que volvió a darle la vuelta al mundo después de la clasificación de Noruega a los octavos de final fue otra: miles de aficionados moviendo los brazos al unísono como si impulsaran un drakkar en alta mar, mientras los futbolistas repetían el mismo gesto sobre el césped. El llamado “remo vikingo” volvió a convertirse en una de las postales más poderosas y virales del Mundial 2026 tras el triunfo por 2-1 sobre Costa de Marfil.

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