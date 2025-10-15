El Presidente de la Conmebol compartió un video con diferentes autoridades, afinando los detalles para la gran definición del torneo el 29 de noviembre.
El Presidente de la Conmebol compartió un video con diferentes autoridades, afinando los detalles para la gran definición del torneo el 29 de noviembre.
Redacción EC
Redacción EC

Pese a ciertas dudas debido a los problemas sociales que vive el Perú, finalmente se confirmó que el Estadio Monumental de Lima será escenario, una vez más, de la final única de la .

LEE TAMBIÉN: Javier Pinola sobre Fabio Gruber: “A pesar de su corta edad, tiene gran responsabilidad de lo que hace y condiciones para seguir creciendo”

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), compartió un video en sus redes sociales, en el que se le aprecia junto a diferentes autoridades de esta parte dle continente.

Todos ellos afinan los detalles de esta nueva definición en nuestro país, la misma que se realizará el próximo sábado 29 de noviembre.

Flamengo vs. Racing de Avellaneda y LDU ante Palmeiras son las llave de semifinales. Serán encuentros de ida y vuelta que se iniciarán la próxima semana.

MIRA: Fabiola Herrera, capitana de la selección peruana, anuncia su retiro de la blanquirroja con emotivo mensaje

Como se recuerda, en 2019 Flamengo derrotó a River Plate en infartante definición y se quedó con el título en aquel año, tras dar vuelta al marcador en los minutos finales del juego.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC