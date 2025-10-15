Pese a ciertas dudas debido a los problemas sociales que vive el Perú, finalmente se confirmó que el Estadio Monumental de Lima será escenario, una vez más, de la final única de la Copa Libertadores.
Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), compartió un video en sus redes sociales, en el que se le aprecia junto a diferentes autoridades de esta parte dle continente.
Todos ellos afinan los detalles de esta nueva definición en nuestro país, la misma que se realizará el próximo sábado 29 de noviembre.
Flamengo vs. Racing de Avellaneda y LDU ante Palmeiras son las llave de semifinales. Serán encuentros de ida y vuelta que se iniciarán la próxima semana.
Como se recuerda, en 2019 Flamengo derrotó a River Plate en infartante definición y se quedó con el título en aquel año, tras dar vuelta al marcador en los minutos finales del juego.
