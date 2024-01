El PSG conquistó este miércoles su 12º Trofeo de los Campeones, equivalente a la Supercopa francesa, al imponerse al Toulouse (2-0) en el Parque de los Príncipes, lo que supuso el primer título para el técnico español Luis Enrique al frente del conjunto parisino.

Kylian Mbappé, libre de negociar con cualquier club desde el 1 de enero, marcó el segundo gol del PSG justo antes del descanso. El surcoreano Lee Kang-In había inaugurado el marcador en el tercer minuto de juego.

Luego del encuentro, entre tanta emoción, su capitán y máxima estrella, Kylian Mbappé, habló sobre su futuro. “No tomé mi decisión, pero tenemos un acuerdo con el presidente Al Khelaifi, lo que significa que todas las partes están protegidas. El foco está en el equipo, no en mi situación”.

“No he tomado ninguna decisión sobre mi futuro. No elegí. Nadie habla de mi situación dentro del club, no es un tema”, agregó la ‘Tortuga’, que es vinculado con Real Madrid.

Con ese nuevo título, que en un primer momento estaba previsto se disputase en Tailandia, antes del paso atrás del organizador, el PSG ha conquistado diez de las once últimas Supercopas de Francia, en esta ocasión en un casi lleno Parque de los Príncipes para el choque ante el vigente campeón de la Copa de Francia.

Por encima del hecho de añadir un nuevo trofeo a las vitrinas del club, Luis Enrique, que admite que su equipo aún tiene que realizar progresos, evitó el ambiente de pesimismo que hubiera generado una derrota contra el actual 16º de la Ligue 1.