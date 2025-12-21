Novak Djokovic llega al fútbol con Le Mans FC: El ambicioso proyecto de la leyenda del tenis que también puede alcanzar a clubes peruanos

Su versatilidad, la misma que lo ha convertido en una leyenda de la raqueta, guio su visión por los negocios a encontrar en la diversificación de rubros de inversión el secreto del éxito para la gestión de su inmenso patrimonio. Uno que, según “Forbes”, bordea los US$300 millones y que, aunque se sostiene principalmente por sus ingresos como tenista profesional, crece vigorosamente gracias a la amplia gama de apuestas disímiles: desde alimentos saludables, gastronomía, moda deportiva, biotecnología, hasta su más reciente apuesta, el fútbol.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Djokovic, que ostenta el récord de 24 títulos individuales de Grand Slam, recientemente ha sido noticia por la adquisición, como parte de un grupo inversor, del Le Mans FC, club que milita en la Segunda División de Francia. El también medalla de oro olímpico en los Juegos de París del 2024 no ha participado solo y he ahí otra jugada maestra: su apuesta suma aún más atractivo mediático gracias a las participaciones de Felipe Massa y Kevin Magnussen, ambos expilotos de Fórmula 1.

El presidente del club, Thierry Gómez, señaló que “la singularidad de este fondo también radica en su contribución de los atletas de alto nivel”. Y es que el coctel resulta brutal: tenis, motores y fútbol se congregan en una apuesta que busca consolidar al Le Mans FC más allá de su rubro. Otros protagonistas que se suman al proyecto son la firma de inversión deportiva latinoamericana Outfield y Georgios Frangulis, fundador y director ejecutivo de Oakberry, además de ser pareja de la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno de la WTA.

Novak Djokovic venció a Carlos Alcaraz por la final de los Juegos Olímpicos París 2024. / CARL DE SOUZA

—El potencial de Le Mans—

“La idea de transformar un equipo de fútbol en una ‘lifestyle brand’ es algo que nos llama bastante la atención. Los símiles que hemos visto han sido el Venezia FC, el Ibiza FC y el Como FC, que son clubes en lugares exóticos, turísticos, y que permiten dialogar con una cultura de lifestyle que no todos los equipos tienen”, explica Arthur Silva, CEO & Founder de Zest Group, gestora de capitales que también forma parte de la adquisición del club galo junto con Djokovic, Massa y Magnussen.

Ganador igualmente en cemento, césped o arcilla, ‘Nole’ entiende la apuesta en el fútbol como una visión a futuro. “Al día de hoy el equipo Le Mans es un equipo que tiene su sede, su estadio y su training camp dentro del mismo Circuito de las 24 Horas de Le Mans. Eso lo hace más atractivo, en una localización superprivilegiada, con capacidades de dinámica entre el automovilismo y el fútbol”, añade Silva, quien avizora un potencial enorme al club, cuyo primer objetivo es alcanzar la Ligue 1 (Primera División de Francia) entre el 2028 y el 2029.

Así, la apuesta parecer ser prometedora con un club que, entendiendo las grandes distancias, escala para adquirir notoriedad y vincularse a nichos que trascienden el fútbol como la cultura, el turismo y la moda. “Emprender se parece mucho a jugar tenis: en ambos casos te propones metas que nadie más ha alcanzado y necesitas una mentalidad muy intensa para superar los obstáculos”, afirmaba hace algún tiempo Djokovic cuando le preguntaron sobre su afán por las inversiones en rubros tan distintos. Le Mans es la más reciente muestra.

Arthur Silva, CEO & Founder de Zest Group, uno de los inversionistas para la adquisición de Le Mans FC.

Las opciones en Perú

¿Cómo es que una adquisición que tiene a Novak Djokovic como rostro principal y que concentra los esfuerzos en un club de fútbol francés se relaciona con el fútbol peruano? La clave está en Zest Group, gestora de capitales de origen peruano. Su CEO & Founder, Arthur Silva, lo explica así: “Somos una empresa que nació acá en Perú, una empresa de administración de fondos de inversión que gestiona activos de inversionistas mayormente peruanos, latinoamericanos en general. Tenemos 10 años acá en el Perú. Entonces, nuestra presencia acá apunta a traer la marca Le Mans, el objetivo es que podamos desarrollar algunas alianzas con canteras de clubs de fútbol acá, convenios con clubes importantes”.

La operación no se limitará a Perú. “Lo mismo estamos haciendo en Argentina; de hecho, estuvimos la semana pasada en Buenos Aires conversando con algunos clubes con el mismo objetivo. Creo que de eso se trata, de fomentar jóvenes talentos hacia el equipo. Tenemos un campo de entrenamiento state of the art, de los mejores que hay en Francia, y la idea es seguir impulsando eso", añade Arthur.

El Le Mans FC disputa actualmente la Ligue 2 de Francia.

Eso sí, Silva descarta una futura adquisición de un club peruano. “No es algo que estamos mirando el día de hoy. La verdad que lo que nosotros buscamos es incentivar el fútbol peruano, pero a través de otros frentes, lo que son oportunidades para jóvenes talentos a través de Le Mans, de este equipo, con convenios para los talentos”, sentencia.

Por lo pronto, la idea con Le Mans FC es que el ascenso sea progresivo hasta la Ligue 1, la máxima división del fútbol francés. Alcanzar la élite del torneo galo es uno de los primeros checks del roapmap.

¿Se avecina un nuevo PSG? “No sé si estamos con esta visión tan agresiva de ser campeón de la Champions, ahí la valla ya está un poco alta. Definitivamente el objetivo es seguir creciendo, nuestro hito uno es subir a la primera división de Francia. Eso lo tenemos súper mapeado en lo que es jugadores, cuerpo técnico, estructura física, trabajar con la estructura cero apalancada, con capital propio y que podamos crecer de una manera saludable. Y sí, efectivamente, el PSG es un ejemplo muy interesante porque hace algunos años hizo un vínculo muy fuerte con Nike a través de la marca Air Jordan e hizo un branding brutal. Obviamente eso también vino de la mano con una inversión gigantesca para traer jugadores muy conocidos como Mbappé, Neymar y Messi, pero definitivamente es un camino a seguir. Pero al día de hoy esto es de menos a más y el objetivo uno es llegar a la primera división".