El delantero Vinícius Junior, jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, asumió este martes en las redes sociales su relación sentimental con la ‘influencer’ brasileña Virginia Fonseca de la que la prensa venía especulando y que la pareja se negaba a admitir.

Ambos publicaron en sus cuentas en Instagram varias fotos en las que aparecen en una habitación con una cama decorada con pétalos de flores en formato de corazón y con globos formando la palabra ‘love’.

“V. y V.” escribió el jugador en la leyenda de una de las fotografías, en los que aparecen abrazados y besándose, al escribir las iniciales de sus nombres entrelazados.

En otro mensaje en sus redes Virgínia afirmó estar “apasionada” junto a la fotografía del atacante.

El anuncio de la relación se produce en medio de la crisis que el atacante vive luego de que manifestara claramente su disgusto por haber sido sustituido en el derbi con el Barcelona

¿Quién es Virgínia Fonseca , novia de Vinícius Jr.?

Virgínia Fonseca es una millonaria ‘influencer’ con cerca de 50 millones de seguidores en redes y copropietaria de una marca de cosméticos.

Es madre de tres hijos de una relación anterior con un conocido cantante brasileño

