Los dos equipos de New York en la MLS se enfrentan este miércoles (6:00 p.m. EN VIVO ONLINE por FOX Sports) por la Semana 26 de la Liga de Estados Unidos. NYFC y NY Red Bulls prometen un encuentro muy ofensivo.

El equipo de New York City, donde milita el peruano Alexander Callens, actualmente lesionado, buscará sumar tres puntos en casa para estar solo a uno de Atlanta y dejar relegado a tres al NY Red Bulls.

New York City y New York Red Bulls jugarán en el Yankee STadium. La última vez que se enfrentaron fue el 9 de julio de este año y el New York City ganó por 1-0.

Estos dos equipos se han enfrentado un total de once oportunidades. El NYCFC suma cuatro victorias, mientras que los NY Red Bulls tienen seis. Solo han empatado en una oportunidad.

El árbitro del partido entre NYCFC y NY Red Bulls será Ted Unkel, quien estará acompañado por Adam Wienckowski y Brian Dunn. El cuarto oficial será Christopher Penso. Por último, el árbitro VAR será Mark Geiger.

NYCFC vs. NY Red Bulls: Posibles alineaciones



New York City FC: Sean Johnson — Anton Tinnerholm, Maxime Chanot, Sebastian Ibeagha, Ben Sweat — Ebenezer Ofori, Alex Ring, Maxi Moralez — Jo Inge Berget, David Villa, Ismael Tajouri-Shradi



New York Red Bulls: Luis Robles — Connor Lade, Tim Parker, Aaron Long, Kemar Lawrence — Tyler Adams, Sean Davis — Marc Rzatkowski, Kaku, Danny Royer — Bradley Wright-Phillips