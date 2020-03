La Superliga turca no fue detenida frente al avance del cornonavirus en el mundo, lo cual obligó a Obi Mikel a tener que partir a Londres y pasar tiempo con su familia.

Si bien es cierto, que los compromisos en Turquía se viene disputando sin público para no afectar a los aficionados, los jugadores sí están expuestos debido a la gravedad de la situación.

Obi Mikel, multicampeón con Chelsea de la Premier League, tuvo que abandonar el Trabzonspor (actual club) sin pensar que el club lo despediría por tamaña acción.

“Hay cosas más importantes en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se enfrenta aun momento turbulento”, precisó el experimentado jugador en redes sociales.

A su vez, el club anunció la salida del africano: “Hemos rescindido el contrato de común acuerdo”, a través de un comunicado oficial.

