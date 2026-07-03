El Mundial 2026 entra en su etapa más emocionante. Con los cruces ya definidos, las selecciones clasificadas comienzan a disputar los octavos de final en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo. Los últimos en sumarse a esta lista fueraon Argentina, que venció a Cabo Verde; y Colombia, que se impuso a Ghana.

Anteriormente, Brasil, Francia, Paraguay, Marruecos, Noruega, México, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Portugal, España, Suiza y Canadá aseguraron su presente en los octavos. Todos pelearán por seguir avanzando a las rondas finales de la Copa del Mundo.

Partidos de octavos de final del Mundial 2026

Los partidos de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputarán desde este sábado 4 de julio y van hasta el martes 7 de julio. A continuación, conoce los cruces, horarios y sedes de los compromisos.

Sábado 4 de julio

12:00 p.m. | Canadá vs Marruecos (Estadio Houston)

4:00 p.m. | Francia vs Paraguay (Estadio Bahía de San Francisco)

Domingo 5 de julio

3:00 p.m. | Brasil vs Noruega (Estadio Nueva York/Nueva Jersey)

7:00 p.m. | México vs Inglaterra (Estadio Azteca)

Lunes 6 de julio

2:00 p.m. | Portugal vs España (Estadio Dallas)

7:00 p.m. | Estados Unidos vs Bélgica (Estadio Seattle)

Martes 7 de julio

11:00 a.m. | Argentina vs Egipto (Estadio Atlanta)

3:00 p.m. | Suiza vs Colombia (Estadio Vancouver)

¿En qué canales ver los octavos de final del Mundial 2026?

Los octavos de final del Mundial 2026 podrán verse EN VIVO en Perú a través de DSports, canal que posee los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo, además de la plataforma de streaming DGO. Asimismo, América TV (canal 4) transmitirá en señal abierta una selección de los partidos más importantes de esta fase del torneo, incluidos algunos encuentros de las selecciones favoritas.

Clasificados a octavos de final del Mundial 2026

Canadá

Brasil

Paraguay

Marruecos

Noruega

Francia

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

España

Portugal

Suiza

Argentina

Colombia

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium. El partido que definirá al nuevo campeón del mundo está programado para las 2:00 p. m. (hora peruana) y marcará el cierre de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.

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