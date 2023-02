Este viernes 24 de febrero se conocieron los cruces de los octavos de final de la UEFA Europa League. Esto tras disputarse los 16avos de final entre los segundos de cada grupo de dicha competición y los terceros de la fase de grupos Champions League. A continuación, conoce cómo quedaron definidas las eliminatorias.

Los duelos más llamativos son los que protagonizarán Manchester United vs. Real Betis, AS Roma vs. Real Sociedad o Sevilla vs. Fenerbahce.

Por otro lado, el Feyenoord del peruano Marcos López se verá las caras con el Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Cabe mencionar que los partidos de octavos de final de la UEFA Europa League se disputarán el 9 y 16 de marzo.

Así quedaron definidos los octavos de final de la Europa League. / UEFA

Octavos de final UEFA Europa League - Ida

Union Berlín (ALE) - Union Saint Gilloise (BEL)

Sevilla (ESP) - Fenerbahce (TUR)

Juventus (ITA) - Friburgo (ALE)

Bayer Leverkusen (ALE) - Ferencvaros (HUN)

Sporting Lisboa (POR) - Arsenal (ING)

Manchester United (ING) - Betis (ESP)

AS Roma (ITA) - Real Sociedad (ESP)

Shakhtar D. (UCR) vs. Feyenoord (NED)

Octavos de final UEFA Europa League - Vuelta