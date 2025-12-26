Djibril Cissé causó revuelo con declaraciones que no pasaron desapercibidas en Francia. El exdelantero, recordado por su potencia goleadora pero también por las tempranas eliminaciones de la selección francesa en los Mundiales 2002 y 2010, apuntó con dureza contra Argentina, aún marcado por la final perdida en Qatar 2022.

El origen de sus palabras fue un especial publicado por la prestigiosa revista francesa “L’Equipe” sobre la definición disputada en Lusail, a 3 años de aquella final. El repaso de aquellas imágenes reavivó viejas heridas en el exatacante, quien reconoció haber quedado profundamente afectado: “Después de verlas terminé enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, expresó en términos poco habituales dentro de una rivalidad futbolística.

"Creíamos que de ese lado podíamos tener profundidad".



Scaloni y el detrás de escena del golazo de Di María en Lusail. 👨‍🏫🇦🇷#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/fFEckrdzMy — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 18, 2025

Cissé fue más allá y elevó el enfrentamiento a la categoría de clásico. “Hoy son claramente nuestro principal enemigo”, afirmó, al tiempo que imaginó una revancha en la próxima Copa del Mundo, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. “Quiero la tercera estrella en el último Mundial de Lionel Messi. Hay dos o tres cuentas pendientes con Argentina”, añadió.

El exgoleador tampoco dejó pasar el episodio que involucró a Enzo Fernández, quien difundió en redes sociales un video del plantel argentino entonando una canción contra Francia con connotaciones racistas y discriminatorias. Cissé, de origen marfileño, se mostró especialmente molesto por la escasa sanción que recibió el mediocampista. “No entiendo cómo lo perdonaron tan rápido”, sostuvo, en referencia a la disculpa ofrecida en el Chelsea.

🗣️ "SIENTO MUCHO ODIO HACIA ELLOS"



🇫🇷 El comentario de Djibril Cissé, exdelantero de la Selección de Francia, luego de reaccionar a la final del Mundial 2022 entre Francia y Argentina:



"Después de ver estas imágenes, quedé, incluso, enojado. Siento mucho odio hacia ellos.… pic.twitter.com/q7xwLYZ0gc — dataref (@dataref_ar) December 23, 2025

Con pasado destacado en clubes como Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, además de campeón de la Copa Confederaciones 2003 con Francia, Cissé también arrastra un historial personal y profesional marcado por polémicas. A lo largo de los años estuvo involucrado en diversos episodios judiciales y mediáticos, incluido el caso de 2015 en el que fue acusado de extorsionar a su excompañero Mathieu Valbuena con un video íntimo, acusación que recientemente volvió a negar: “Nunca chantajeé a nadie, Mathieu es mi amigo”.