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Tim Payne de Nueva Zelanda reacciona este lunes, durante un partido del grupo G del Mundial de la FIFA 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). Foto: EFE/ Omar Alonso
Tim Payne de Nueva Zelanda reacciona este lunes, durante un partido del grupo G del Mundial de la FIFA 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). Foto: EFE/ Omar Alonso
Por Redacción EC

El defensor de Nueva Zelanda, Tim Payne, confirmó oficialmente que continuará su carrera en Olimpia de Paraguay una vez finalice su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El futbolista, que se convirtió en una de las historias más comentadas del torneo, utilizó sus redes sociales para anunciar su salida del Wellington Phoenix y explicar los motivos detrás de una de las decisiones más importantes de su carrera.

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