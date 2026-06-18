El defensor de Nueva Zelanda, Tim Payne, confirmó oficialmente que continuará su carrera en Olimpia de Paraguay una vez finalice su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El futbolista, que se convirtió en una de las historias más comentadas del torneo, utilizó sus redes sociales para anunciar su salida del Wellington Phoenix y explicar los motivos detrás de una de las decisiones más importantes de su carrera.

La institución paraguaya ya había oficializado su incorporación, pero fue el propio jugador quien terminó de ratificar el acuerdo con un extenso mensaje en el que expresó su emoción por llegar a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

Tras siete temporadas defendiendo la camiseta del Wellington Phoenix, Payne se despidió de la institución australiana-neozelandesa y confirmó que afrontará una nueva etapa en el fútbol paraguayo.

Imagen difundida por el paraguayo Club Olimpia del defensor Tim Payne, que disputa la Copa del Mundo con Nueva Zelanda y que fue confirmando este jueves como nuevo jugador del equipo. Foto: EFE/ @elClubOlimpia

“Esta no fue una decisión fácil. Siete años en el Wellington Phoenix. 149 partidos. A los aficionados, a mis compañeros y a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera, en las buenas y en las malas, gracias. Sin ustedes no estaría aquí representando a mi país en la Copa del Mundo, la máxima competición de este deporte”, escribió en Instagram.

El motivo por el que eligió a Olimpia

En su mensaje, Payne dejó claro que el desafío deportivo fue uno de los principales factores para aceptar la propuesta del conjunto paraguayo. “Siempre me he esforzado por ser el mejor futbolista posible. Ponerme a prueba en la élite del fútbol sudamericano, en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, es una de las oportunidades más increíbles que podría haber deseado como profesional”.

Además, elogió la historia y la magnitud de su nuevo club. “El Club Olimpia es uno de los clubes más grandes de Sudamérica, con una historia increíble, una afición apasionada y ambiciones a la altura de su prestigio. Estoy deseando afrontar este reto. Estoy listo”.

Más allá de lo deportivo, Payne reveló que el cambio de país también representa un paso importante para su familia. “Para nuestra familia, esto es algo realmente especial. Para mi hijo, Brooklyn, crecer hablando español como su madre, sumergirnos en la cultura de mi pareja y en el mundo de su familia, eso es lo que hace que esto sea mucho más que un simple cambio de equipo”.

Nueva Zelanda y Paraguay.



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Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐈𝐌! 💪🏻



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New Zealand and Paraguay.



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From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

El futbolista aseguró que la posibilidad de acercarse a las raíces latinoamericanas de su familia fue un factor clave en la decisión. “Oportunidades como esta no se presentan a menudo, y no la damos por sentada”.

Su prioridad sigue siendo el Mundial 2026

Pese a que su futuro ya está definido, Payne dejó claro que su enfoque continúa estando en la selección de Nueva Zelanda y en el Mundial 2026. “Agradezco las oportunidades que me ha brindado el fútbol y estoy emocionado por lo que viene, pero ahora mismo mi objetivo es representar a mi país en la Copa Mundial. Ahora… ¡de vuelta al trabajo!”.

Una vez concluya la participación neozelandesa en la máxima cita del fútbol, el defensor se incorporará a Olimpia.

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