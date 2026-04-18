El Superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño se disputa por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El partido se jugará en Asunción y promete ser uno de los duelos más intensos del campeonato.
¿A qué hora juegan Olimpia vs Cerro Porteño HOY por Torneo Apertura 2026?
El clásicoentre Olimpia vs Cerro Porteño se jugará a las 17:30 horas en Paraguay.
Horarios en otros países:
- 17:30 en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile
- 16:30 en Bolivia y Venezuela
- 15:30 en Perú, Colombia y Ecuador
- 14:30 en México
¿En qué canal ver Olimpia vs Cerro Porteño EN VIVO por Torneo Apertura 2026?
En Paraguay, el Superclásico entre Olimpia vs Cerro Porteño será transmitido por:
- Tigo Sports (señal oficial del fútbol paraguayo)
También puede seguirse por radio y plataformas digitales locales con cobertura en vivo.
¿Dónde ver Olimpia vs Cerro Porteño ONLINE por Torneo Apertura 2026?
Para ver el partido de Olimpia vs Cerro Porteño vía streaming en Paraguay y otros países:
- App y plataforma de Tigo Sports (con suscripción)
- Servicios internacionales como Fanatiz (fuera de Paraguay)
Alineaciones Olimpia vs Cerro Porteño
- Olimpia:Olveira; Cáceres, Vera, Gamarra, Rodríguez; Ortiz, Alfaro, Quintana; Delmás; Alcaraz y Leguizamón.
- Cerro Porteño:Arias; Domínguez, Quintana, Pérez, Riveros; Morel, Giménez; Iturbe, Domínguez, Aliseda; Vegetti.
Pronóstico Olimpia vs Cerro Porteño
Olimpia llega con mejor rendimiento reciente e incluso ya supo imponerse en el último clásico del torneo, lo que lo coloca como ligero favorito.
Sin embargo, Cerro Porteño cuenta con plantel competitivo y la capacidad de reaccionar en partidos de alta presión. Se espera un encuentro muy cerrado, con alta intensidad y pocas ocasiones claras.
El pronóstico apunta a un duelo equilibrado, con leve ventaja para Olimpia, pero con un clásico abierto donde cualquier detalle puede definir el resultado.