Ver Olimpia vs. Colo Colo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Luis Franzini de Montevideo por la primera jornada de la Serie Río de La Plata. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 15 de enero del 2026, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México y las 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite de manera exclusiva para toda Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica (incluido Perú) lo pasará Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

