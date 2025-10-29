Ver Olimpia vs. Liga Alajuelense EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Estadio Nacional por la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 30 de octubre de 2025, a las 8:00 p.m. (hora de Honduras), que son las 9:00 PM de Perú, Ecuador y Colombia; las 11:00 PM de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, y las 10:00 PM de Bolivia y Venezuela. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Centroamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Pelota Libre TV y otras.

