Ver CD Olimpia vs. Marathón EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional Chelato Uclés por la final de vuelta de la Liga Nacional de Honduras. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 7 de enero de 2026, a las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, y las 7:00 PM de Honduras. ¿Dónde ver? Deportes TVC es la señal encargada de transmitir el duelo. FOX Deportes lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.