Once Caldas vs. Deportivo Cali EN VIVO: cuándo y a qué hora se juega el partido de la Liga BetPlay 2021.

Once Caldas vs. Deportivo Cali EN VIVO | se enfrentan este sábado 6 de marzo por la fecha 11 del Torneo Apertura por la Liga BetPlay en el estadio Palogrande. El ‘Verdiblanco’ expone la punta ante los ‘Albos’, quienes no atraviesa un buen momento en el campeonato colombiano. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo a través de la web de El Comercio.

Deportivo Cali (1° con 22 puntos) llega a este partido con cuatro empates y seis victorias en la Liga BetPlay 2021, por lo que es favorito para quedarse con los tres puntos. La última vez que los ‘Verdiblancos’ se enfrentaron con el Once Caldas fue el pasado 8 de noviembre del 2020 y el resultado fue 1-1.

En tanto, Once Caldas deberá cortar su mala racha en la Liga BetPlay 2021, pues no conoce de triunfos desde hace cinco fechas. Su última victoria fue en la jornada 5 ante Envigado hace un mes, por lo que mañana saldrÁ decidido a ‘tumbarse’ al líder Deportivo Cali.

Once Caldas vs. Deportivo Cali: horarios del partido

19:30 horas de Perú: Argentina

19:30 horas de Perú: Chile

17:30 horas de Perú: Colombia

15:30 horas de Perú: Perú

16:30 horas de Perú: México

12:30 horas de Perú: Estados Unidos (PT)

17:30 horas de Perú: Estados Unidos (ET)

Once Caldas vs. Deportivo Cali: canales para ver el partido

La transmisión del partido entre Once Caldas vs. Deportivo Cali estará a cargo de Win Sports+. Además, en esta nota se podrá seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

Once Caldas vs. Deportivo Cali: posibles alineaciones

Once Caldas: José Cuadrado; David Gómez, Diego Peralta, Andrés Correa, Edwin Velasco; Kevin Londoño, Juan Pablo Nieto, Diego Arias, Juan Rodríguez, David Lemos; César Amaya.

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Andrés Balanta, Dany Valencia, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Matías Cabrera, Andrés Pérez; Didier Delgado, Macnelly Torres, Jhon Mosquera; Miguel Murillo.

Conforme a los criterios de Saber más