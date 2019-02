Once Caldas vs. Deportivo Santani EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports: juegan por la Copa Sudamericana

Once Caldas vs. Deportivo Santani EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Once Caldas vs. Deportivo Santani este jueves 21 de febrero, en el estadio Palogrande de Manizales, por el duelo de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

DirecTV Sports transmitirá este partido para Sudamérica. En Estados Unidos y Canadá vía beIN Sports. Streaming internacional vía DirecTV Play.

Once Caldas buscará este jueves su pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana cuando reciba en el partido de vuelta de la primera ronda al Deportivo Santaní de Paraguay, que tendrá como principal novedad el debut de su nuevo técnico, Jara Saguier.



El partido se disputará en el estadio Palogrande de Manizales, donde los colombianos esperan hacer valer el empate 1-1 que consiguieron el pasado 7 de febrero en el Defensores del Chaco, de Asunción.



El "Blanco blanco", como es conocido el campeón de la Copa Libertadores de 2004, tendrá como principal novedad al extremo Johan Carbonero, quien se sumó al equipo después de participar con la selección colombiana en el Sudamericano Sub 20 de Chile.



Once Caldas empató 1-1 en su visita a Deportivo Santaní en el marco de la Copa Sudamericana. Dicho duelo se dio en el estadio Defensores del Chaco de Asunción (Video: YouTube)

Asimismo destacan el portero paraguayo Gerardo Ortiz, de buenas actuaciones en el comienzo de la temporada; el extremo Kevin Londoño, una de las piezas claves del técnico Hubert Bodhert, y Juan Pablo Nieto, el eje del fútbol ofensivo del conjunto manizaleño.



Para el volante Harlin Suárez, una de las opciones que baraja el entrenador para el centro del campo, el Once Caldas debe enfocarse en tener el balón y manejarlo con "dinámica y paciencia" para hacerle daño al conjunto paraguayo.



"Muy motivados, mentalizados para hacer un gran partido, jugar bien, conseguir el resultado, priorizando el buen juego. Estaba preparándome, es una linda oportunidad para demostrar que aquí estoy para aportar y ojalá podamos conseguir la clasificación", añadió a periodistas el centrocampista.



Entre tanto, el delantero Ricardo Steer calificó al Santaní como "un rival muy aguerrido", por lo que cree que "lo más importante es tener la inteligencia para sacar la diferencia".



Once Caldas recibe a Deportivo Santaní por el pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

Tras cinco jornadas de la liga colombiana, el Once Caldas ocupa el octavo lugar, producto de dos triunfos, dos empates y una derrota, el lunes de la semana pasada en casa ante el líder Cúcuta Deportivo.



Por otra parte, el Santaní llegó anoche a Manizales con el técnico Saguier como principal novedad, en reemplazo de Héctor Marecos, quien el año pasado logró la hazaña de clasificar al club paraguayo por primera vez en su historia para la Copa Sudamericana.



Saguier cuenta con una amplia experiencia como entrenador ya que ha dirigido a más de una decena de equipos paraguayos, entre los que figura Olimpia, Nacional, Sol de América o Sportivo Luqueño, así como a la Albirroja sub'23 que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y a la absoluta en la Copa América de ese mismo año, celebrada en Perú.



En la liga paraguaya, el Deportivo Santaní ocupa el último lugar con dos puntos en cinco partidos disputados, producto de dos empates y tres derrotas.



Es por eso que los paraguayos buscarán su primer triunfo oficial de 2019 en Manizales para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.



Once Caldas vs. Deportivo Santani -horarios en el mundo

18:30 horas en México

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

22:30 horas en Brasil

01:30 horas del viernes en España, Italia, Francia, Alemania

03:30 horas del viernes en Catar y Arabia Saudita

08:30 horas del viernes en China

09:30 horas del viernes en Japón y Corea del Sur

Once Caldas vs. Deportivo Santani - alineaciones probables

Once Caldas: Gerardo Ortiz; David Gómez, Andrés Correa, Diego Peralta, Edwin Velasco; Mauricio Restrepo, Juan David Rodríguez, Juan Pablo Nieto; Jean Carlos Blanco, Kevin Londoño y Juan Salcedo. Técnico: Hubert Bodhert.



Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Julio Domínguez, Jorge Aguilar, Nicolás Olivera, Wildo Alonso; Cristhian Aguada, Fidencio Oviedo, Blas Díaz; Iván Cazal y Guillermo Beltrán. Entrenador: Jara Saguier.



Arbitro: El brasileño Raphael Claus, quien estará acompañado por sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Bruno Boschilia.



Estadio: Palogrande, de Manizales.



Hora: 19:30 hora local (00:30 GMT del viernes).



Con información de EFE