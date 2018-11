Once Caldas vs. Rionegro Águilas EN VIVO: partido por los cuartos de final de la Liga Águila Once Caldas recibirá a Rionegro Águilas este domingo (5:15 p.m. EN VIVO ONLINE vía RCN TV) en el Estadio Palogrande, por la vuelta de cuartos de final de la Liga Águila

Once Caldas vs. Rionegro Águilas EN VIVO: partido por los cuartos de final de la Liga Águila. (Foto: Facebook)