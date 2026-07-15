A pocos minutos de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Lionel Scaloni tendría lista una modificación importante en el once inicial de Argentina. De acuerdo con la información adelantada por el periodista Gastón Edul, el seleccionador apostará por un cambio de perfil en el mediocampo y dejará fuera de la formación titular a Rodrigo De Paul.

La principal novedad sería el ingreso de Giuliano Simeone, quien tendría la oportunidad de disputar uno de los partidos más trascendentales de su carrera con la Albiceleste. La decisión responde a una variante táctica con la que Scaloni buscaría darle mayor dinámica e intensidad al equipo en un duelo que promete máxima exigencia desde el primer minuto.

Según lo informado por Edul, Argentina saltaría al campo con Martínez; Molina, Romero, Martínez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Mac Allister, Fernández; Messi y Julián.

La expectativa crece alrededor de la decisión de Scaloni, que podría marcar el rumbo de una semifinal cargada de historia y tensión. Con Inglaterra como rival y un boleto a la final en juego, la Albiceleste afina los últimos detalles antes de afrontar uno de los desafíos más importantes de su camino hacia el título mundial.

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