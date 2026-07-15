Por Kenyi Peña Andrade

A pocos minutos de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, Lionel Scaloni tendría lista una modificación importante en el once inicial de Argentina. De acuerdo con la información adelantada por el periodista Gastón Edul, el seleccionador apostará por un cambio de perfil en el mediocampo y dejará fuera de la formación titular a Rodrigo De Paul.