Por Redacción EC

Casi 20,000 futbolistas profesionales de todo el planeta emitieron su voto para elegir al FIFA FIFPRO World 11 Masculino 2026, configurando una alineación inédita y ultraofensiva (1-3-3-4) que combina la vigencia de leyendas consagradas con la irrupción definitiva de la nueva generación.

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