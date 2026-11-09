Casi 20,000 futbolistas profesionales de todo el planeta emitieron su voto para elegir al FIFA FIFPRO World 11 Masculino 2026, configurando una alineación inédita y ultraofensiva (1-3-3-4) que combina la vigencia de leyendas consagradas con la irrupción definitiva de la nueva generación.

El regreso de Lionel Messi a la élite del fútbol gremial acaparó los reflectores. El astro del Inter Miami volvió a ser seleccionado por sus colegas y estiró su récord absoluto a 18 apariciones históricas en el equipo ideal. En la otra acera generacional, el extremo del Barcelona, Lamine Yamal, rompió todos los precedentes al convertirse en el primer futbolista de la historia en ser elegido dos veces para el World 11 antes de cumplir los 20 años de edad.

La alineación oficial quedó conformada de la siguiente manera:

Arquero: David Raya (Arsenal / España).

David Raya (Arsenal / España). Defensores: Pau Cubarsí (Barcelona / España), Achraf Hakimi (PSG / Marruecos) y Nuno Mendes (PSG / Portugal).

Pau Cubarsí (Barcelona / España), Achraf Hakimi (PSG / Marruecos) y Nuno Mendes (PSG / Portugal). Mediocampistas: Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra), Rodri (Manchester City / España) y Vitinha (PSG / Portugal).

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra), Rodri (Manchester City / España) y Vitinha (PSG / Portugal). Delanteros: Erling Haaland (Manchester City / Noruega), Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia), Lionel Messi (Inter Miami / Argentina) y Lamine Yamal (Barcelona / España).

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players 🏆 https://t.co/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

La gran polémica de la jornada

Como suele ocurrir en este tipo de distinciones, la controversia no estuvo ausente. La gran sorpresa de la votación fue la exclusión del delantero inglés Harry Kane (Bayern Múnich). A pesar de haber conquistado el Balón de Oro durante este periodo, los votos de los propios futbolistas prefirieron el póker ofensivo liderado por Haaland, Mbappé, Messi y Yamal, dejando fuera al goleador británico en una de las decisiones más comentadas del año.