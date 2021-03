Después de una temporada casi perfecta donde el Liverpool llegó a rozar los 100 puntos en la Premier League para coronarse campeón por primera vez en su historia, el equipo de Jürgen Klopp no ha podido sostener los buenos momentos de la campaña anterior y ahora se aleja del objetivo: clasificar a Champions League.

No hay duda alguna que después de casi tres temporadas al máximo nivel, donde a los ‘reds’ le salía todo –veías a Sadio Mané o Mohamed Salah y sabías que había una ocasión manifiesta de gol–, el equipo de Anfield ha perdido cierta energía. La lesión de Van Dijk ha influido también en un equipo que va a tener que replantear ciertas cosas para volver a ser lo que fue desde la próxima temporada.

Show Player

Además, más allá de que me guste mucho como futbolista por lo que ha demostrado durante su carrera, la llegada de Thiago Alcántara no parece haber sido una solución para Klopp, sino todo lo contrario. El español era un perfil diferente a los Keita, Fabinho, Henderson o Wijnaldum que le daban otra intensidad al mediocampo del Liverpool y con el ex Bayern, el equipo nunca ha podido encontrar un funcionamiento óptimo.

De todas maneras, Klopp tiene todo el derecho a cumplir lo que le queda de contrato en Inglaterra. Sería un despropósito que el club decida prescindir de él, después de haberlos sacado campeones de Europa y haber ganado la Premier por primera vez. El técnico alemán sigue siendo uno de los mejores del mundo y tiene todo el crédito que con trabajo ha terminado de ganarse.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Alianza Lima retorna a la Liga 1 2021: repasa los otros casos que el TAS resolvió en el fútbol peruano