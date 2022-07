Orbelín Pineda enfrentará un nuevo reto en su carrera profesional. El mediocampista de la selección mexicana jugará esta temporada en el AEK Atenas FC de la Primera División de Grecia y llega en condición de préstamo de Celta de Vigo.

El futbolista llegó al club español en enero de este año y firmó hasta junio del 2027, sin embargo, disputó solo 93 minutos en LaLiga Santander. Por eso, el jugador salió en búsqueda de continuidad y el equipo celeste le deseó lo mejor.

“El club quiere desearle al internacional mexicano el mayor de los éxitos durante esta temporada en el cuadro griego”, se lee en la página web de Celta de Vigo. De esa manera, Orbelín Pineda volverá a ser dirigido por Matías Almeyda.

Como se recuerda, el mediocampista mexicano formó parte del equipo campeón de Chivas de Guadalajara en el Clausura 2022 del torneo mexicano. Ese elenco era comandando por el estratega argentino que también ganó la Concachampions en 2018.

Tras su presentación, Pineda, que lucirá la dorsal 13, brindó sus primeras declaraciones. “Me siento muy emocionado, muy feliz. Tengo una gran oportunidad de demostrarle a mi familia que puedo luchar por mis sueños. Hicimos un gran esfuerzo para estar aquí. Quiero dejar una buena impresión y daré lo mejor de mí”, señaló a la página web de AEK Atenas.

“Desde el primer momento, Almeida me contó su plan y me emocioné. Era algo que tenía en mente, quería jugar, se acerca el Mundial y quería tener confianza al 100 %. Por supuesto que no le diría que ‘no’ al entrenador. Aunque tengo varios años de verlo, la amistad, el respeto y la admiración que le tengo me ayudan a ser más fuerte mentalmente, a desarrollarme y competir”, añadió.