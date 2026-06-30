Por Marco Quilca León

Hay partidos que cambian una carrera. Y hay noches que cambian una vida. Orlando Gill pasó de cargar sobre los hombros el peso de las críticas a convertirse en el hombre que hizo creer a todo un país que -citando a su técnico Gustavo Alfaro- sí se puede cazar utopías imposibles. El arquero paraguayo de 26 años, de imponentes 1,98 metros, fue la gran figura en la inolvidable eliminación de Alemania en el Mundial 2026, una actuación que no solo silenció a sus detractores, sino que confirmó la intuición de Alfaro cuando decidió apostar por él mucho antes de que el resto lo entendiera.

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