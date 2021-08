En los últimos tiempos, James Rodríguez hace más noticia debido a sus declaraciones que por sus actuaciones en el campo de juego, motivo por el cual no tiene una buena relación con algunos entrenadores, como es el caso con Reinaldo Rueda, técnico de la selección colombiana.

Debido a que no lo tomó en cuenta para la Copa América Brasil 2021, James Rodríguez indicó que le faltaron el respeto, ya que no le informaron nada. Su reacción no cayó del todo bien en el fútbol colombiano y meses después del torneo de selecciones, Óscar Córdoba cuestionó su actitud.

“James Rodríguez se convoca solo si juega, pero ojo con lo que dice porque cada vez que habla lo que hace es tirarle una piedra más a ese lago que está tranquilo”, indicó en entrevista al programa ‘Carrusel Deportivo’.

“La Selección Colombia es más importante que cualquier cosa. Han pasado grandes jugadores, solamente que cada uno de ellos es importante en su momento, en su época. Uno entiende que hoy James es importante para la selección, pero eso no significa que está por encima”, agregó Córdoba.

Si su presente en la Premier League era complicado debido a las lesiones, la actualidad de James sigue siendo con dudas, ya que todo indica que el técnico español Rafael Benítez no lo tomará en cuenta para esta temporada.

Incluso, la prensa española indica que Benítez envió una indirecta hacia James, asegurando que su declaración “pongo a los titulares por rendimiento y no por sus seguidores en redes sociales”, fue porque el colombiano está en una faceta de streamer.