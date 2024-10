La selección chilena no pasa por un buen momento y esto se vio ayer durante la derrota ante Brasil por la novena jornada de las Eliminatorias 2026 en el estadio Nacional de Santiago. Con Ricardo Gareca al mando, ‘La Roja’ no sabe lo que es de victorias en lo que va de las Clasificatorias, además, en la Copa América tampoco sumó de a 3, ni siquiera hizo goles.

Tras este mal momento, Arturo Vidal critica al técnico de Chile y lo expone ante toda la prensa, tras esto, Óscar Ruggeri, amigo de Ricardo Gareca, salió en defensa del ‘Flaco’ y le dejó algunos mensajes al ‘Rey.

“El dijo que se quedaría afuera de otro Mundial. ¿Y por qué con 8 años menos y 4 años menos, no fuiste al Mundial? que eras tan fenómeno y eran todos unos fenómenos, los grandes, porque hace 2 Mundiales que no van.”, expresó en ESPN el panelista.

“Tenía que haber pensado todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales, no está yendo a los Mundiales. Bueno, trajeron a un técnico para tratar, a ver si lo ponían en el Mundial”, agregó Ruggeri.

“Ahora si era un Chile que venía jugando todos los Mundiales, yo agarro, hasta a Gareca lo llamo y le digo: ‘Ché, poné a los tipos’, pero está bien, si hace dos Mundiales que no van”, aseveró.

“Pero no puedes decir: ‘No hay uno mejor que yo’. Pará, que te lo diga Messi, ni Messi dice eso, ni Maradona dijo eso, que son genios, este es normalito, es un jugador más. Este piensa que es el fenómeno de Chile, y mirá que en Chile hubo fenómenos. Pero bueno, él dice que es el mejor de todos y hay que demostrarlo”, finalizó contundentemente Óscar.