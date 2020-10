La goleada de Ecuador sobre Uruguay por la segunda fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 significó para el técnico Óscar Tabárez un “golpe grande al orgullo”. Sin embargo, el ‘Maestro’ puso paños fríos a la situación y señaló que este camino recién comienza. “Una dura derrota, quizás más dura porque hacía tiempo que no sufríamos una derrota así, aunque como en todo partido hay algunas cosas rescatables”, declaró Tabárez post partido.

El ‘Maestro’ recordó que la última goleada a la Selección de Uruguay fue en las eliminatorias para el mundial de Brasil; en aquella ocasión, Bolivia ganó 4-1 en La Paz. Pese al golpe anímico que sufrió la ‘Celeste’, Tabárez confía en la recuperación de su plantel para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Hacía tiempo que no pasábamos por esto, pero hemos pasado por circunstancias similares y lo único que hay que hacer es no quedarse en esto sino asumirlo como una cosa que puede pasar en el fútbol. Nadie se muere con esto. Ya lo dice la canción de María Elena Walsh: ‘Tantas veces me mataron, tantas veces me morí y sin embargo estoy aquí, resucitando’. Perdimos un partido”, explicó.

Próximos rivales

La próxima parada de la Selección de Uruguay será en Colombia y cerrará la fecha doble en casa ante Brasil. Tabárez ya dio vuelta a la derrota y se enfoca en lo que viene. “No vaticino nada en un sentido y en otro. Vamos a tratar de buscar que el equipo dé su talla y que consiga puntos, que es lo único que puede llevar a una posible clasificación”, finalizó.

