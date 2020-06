El fichaje de Lautaro Martínez a Barcelona sigue siendo un misterio y hace semanas, Junior Firpo es uno de los candidatos a entrar en esta operación que reduzca los 111 millones de cláusula de rescisión para la primera quincena de julio que unen al argentino con Inter de Milán. El lateral de Barcelona está tasado en 41 millones por los azulgranas y esto disminuye el pago con el ente italiano.

Sin embargo, en tienda de Inter no parece haber conformidad sobre esta valoración de Firpo. El futbolista de 23 años no parece ser del agrado del club y del técnico de Antonio Conte por su forma de juego. El objetivo también es no tasarlo tanto para cobrar más por Lautaro.

Giuseppte Marotta, director deportivo ‘neroazurro’, considera que Junior Firpo vale la mitad de lo que ofrece el club español que se encuentra confiado de tener los servicios del jugador argentino para la próxima temporada. Además, Martínez ha mostrado ser profesional y que respetará cualquier decisión.

Otro nombre que parecía entrar a la operación es Arturo Vidal, quien el pasado invierno fue perdiendo peso por el tema de la edad (33 años). Según Tuttosport, Marotta no quiere apostar por alguien que está cerca al retiro y su salario no sería el mismo. Eso sí, el chileno no veía con malos reencontrarse con Antonio Conte, quien ya lo tuvo a sus órdenes en la Juventus.

