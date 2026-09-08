Dembélé eligió a Kvaratskhelia, Kane y Mbappé para el Balón de Oro, pero olvidó a Messi. Foto: @M10GOAT
Dembélé eligió a Kvaratskhelia, Kane y Mbappé para el Balón de Oro, pero olvidó a Messi. Foto: @M10GOAT
Por Redacción EC

Ousmane Dembélé fue consultado por sus favoritos para ganar el Balón de Oro 2026 y su respuesta tuvo un detalle particular: cuando le preguntaron específicamente por Lionel Messi, el delantero francés no creía que el argentino estuviera entre los candidatos.

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