Ousmane Dembélé fue consultado por sus favoritos para ganar el Balón de Oro 2026 y su respuesta tuvo un detalle particular: cuando le preguntaron específicamente por Lionel Messi, el delantero francés no creía que el argentino estuviera entre los candidatos.

En una entrevista que France Football publicará este fin de semana, el atacante fue invitado a elegir a sus tres principales favoritos para quedarse con el prestigioso premio individual.

Dembélé mencionó tres nombres que, según su criterio, tenían argumentos para pelear por el Balón de Oro 2026.

“¿Mis tres favoritos? Un poco revueltos: Kvaratskhelia, Harry Kane, que tuvo una temporada buenísima, y creo que Kylian Mbappé”, respondió el futbolista francés.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando le preguntaron directamente por Messi.

“¿Messi no está nominado?”, fue la repregunta.

Dembélé respondió con dudas: “No, no creo que así sea”.

المرشحين للكرة الذهبية❓



ديمبيلي: "كفارا، هاري كين، وأعتقد مبابي."



ميسي غير مرشح❓



ديمبيلي: "لا، لا أعتقد ذلك." pic.twitter.com/lltyf4YqsP — Messi World (@M10GOAT) September 8, 2026

La respuesta del francés llamó la atención porque, finalmente, Messi sí apareció en la lista oficial de candidatos al Balón de Oro 2026.

Messi sí fue incluido entre los candidatos

France Football dio a conocer la nómina de 30 futbolistas candidatos al Balón de Oro 2026, y Lionel Messi volvió a formar parte de la lista después de no haber sido considerado en las dos ediciones anteriores.

El argentino, a sus 39 años, recuperó protagonismo después de una destacada temporada y, especialmente, por su actuación con la selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Messi debutó con gol en Inter de Miami vs Cruz Azul por la Leagues Cup. / CHANDAN KHANNA

Messi fue una de las figuras de Argentina durante la Copa del Mundo. El capitán disputó el torneo hasta la final y marcó ocho goles, aunque la Albiceleste terminó perdiendo el partido decisivo ante España por 1-0.

A nivel global, además, sumó importantes números con Inter Miami y la selección. En la temporada 2026 acumuló 49 partidos, 45 goles y 30 asistencias.