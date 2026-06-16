Resumen

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El Mundial sigue siendo de Messi: hat trick y ovación en el triunfo de Argentina. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
El Mundial sigue siendo de Messi: hat trick y ovación en el triunfo de Argentina. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Por Redacción EC

Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el Kansas City Stadium. A los 78 minutos del Argentina vs. Argelia, el capitán abandonó el terreno de juego en medio de una cerrada ovación de los hinchas, luego de firmar un espectacular hat trick en el estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026.

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