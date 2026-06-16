Lionel Messi vivió una noche inolvidable en el Kansas City Stadium. A los 78 minutos del Argentina vs. Argelia, el capitán abandonó el terreno de juego en medio de una cerrada ovación de los hinchas, luego de firmar un espectacular hat trick en el estreno de la Albiceleste en el Mundial 2026.

A apenas ocho días de cumplir 39 años, el astro argentino volvió a demostrar su vigencia en la máxima cita del fútbol mundial y dejó una actuación para la historia.

Un debut soñado con tres goles

Messi fue el gran protagonista de la victoria argentina desde el inicio del encuentro. Después de que un gol suyo fuera anulado por fuera de juego en los primeros minutos, el capitán mantuvo su protagonismo ofensivo y encontró premio con una actuación brillante.

El delantero lideró los ataques del equipo de Lionel Scaloni y terminó firmando tres goles que encaminaron el triunfo albiceleste frente a una Argelia. Su actuación permitió a Argentina comenzar con autoridad la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Messi se va ovacionado tras un hat trick histórico en el debut de Argentina en el Mundial 2026. Foto: Captura de video/@SC_ESPN

Messi alcanza a Miroslav Klose

Además del impacto en el resultado, el triplete tuvo un enorme valor estadístico. Con sus tres anotaciones frente a Argelia, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Ovación de pie para el capitán argentino

Cuando Lionel Scaloni decidió reemplazarlo a los 78 minutos, todo el estadio se puso de pie para reconocer la actuación del número 10. Messi abandonó el campo entre aplausos y muestras de admiración de los hinchas, quienes fueron testigos de una nueva exhibición del campeón del mundo.

HISTÓRICA OVACIÓN PARA UN HISTÓRICO. MESSI SALIÓ TRAS SU HAT TRICK E INGRESÓ NICO PAZ HACIENDO SU DEBUT MUNDIALISTA.



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La actuación de Messi permitió a la Selección Argentina encaminar un debut ideal en el Grupo J del Mundial 2026.

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