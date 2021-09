Pablo Cárdenas, de 21 años, juega en Cobresal como lateral derecho, su madre es chilena y su padre peruano. Al futbolista le gustaría vestir la camiseta de Chile, sin embargo, es consciente de que hay mucha competencia en su puesto y por eso no le cierra las puertas a la selección peruana.

En una entrevista con el ‘Diario AS’, el futbolista habló de la posibilidad de vestir la ‘blanquirroja’, sobre su documentación peruana y si la FPF (Federación Peruana de Fútbol) se ha contactado con él. Además, está seguro que después de Advíncula no hay tanta competencia.

“Si bien uno nació acá en Chile, y todo es Chile, si se llegara a dar esa oportunidad (de jugar por Perú), obviamente que no cerraría ninguna puerta. Se vería bien. Si es así, no estaría malo ir. Pero obvio que mi prioridad puede ser un poco más Chile. Pero si de aquí (Chile) veo que no me llaman, no hay contacto conmigo, obviamente optaría por irme allá”, expresó el futbolista.

A Pablo le consultaron si tramitaría su documentación peruana y respondió lo siguiente: “O sea, si (desde la Selección de Perú) tienen un poco más de llegada conmigo, podría optar a ello. Y si es que Chile no se comunica primero conmigo”, señaló.

“Creo que en Perú puedo tener más cabida que en Chile, por temas de fútbol y jugadores. Si bien aquí está el ‘Huaso’ Isla, y atrás de él vienen jugadores fuertes, en Perú Advíncula es como el más fuerte, y después de eso no hay tanta competencia”, finalizó el lateral de 21 años.

