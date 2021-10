Ceppelini falla el penal que pudo ser el 1-1 de Peñarol vs. Paranaense | VIDEO

Pablo Ceppelini pudo marcar el primer gol para Peñarol y darle un alivio al ‘Manya’ antes del cierre del primer tiempo, pero erró la chance más clara para los uruguayos. El volante desperdició un penal a los 34 minutos, pues le pegó al medio y el arquero del Athletico Paranaense adivinó el remate.

La falta la cometió Thiago Heleno, quien derribó a Torres en el área tras una acción que no llevaba peligro para el área del ‘Furacao’. Ceppelini, uno de los jugadores con más técnica en el conjunto de Peñarol, no anduvo fino para definir e intentó ‘fusilar’ al arquero, pero no le resultó el intento.

La previa del Peñarol vs. Paranaense

El ‘Furacao’ obtuvo una ventaja de 2 a 1 obtenida en Montevideo y ahora que recibirá a los uruguayos en la Arena Athletico Paranaense en la ciudad brasileña de Curitiba demostrará que desea llegar a la final. La labor, sin embargo, no será nada sencilla. Alternando de entrenador entre Paulo Autuori y Bruno Lazaroni, tras la salida del portugués António Oliveira hace tres semanas, Paranaense ha entrado en una senda triunfadora que le permite entusiasmarse con su segunda Sudamericana, tras la alzada en 2018.

Los rojinegros completan cuatro victorias en línea y respiran aliviados porque tienen a lo mejor de su plantilla, en la que no pululan los hombres de cartel, para el duelo en Curitiba. El más reciente triunfo fue contra el Gremio de Luiz Felipe Scolari (4-2) el domingo, que los mantiene cerca de la zona de clasificación del Brasileirao a la Libertadores-2022.

Peñarol que derrotó a Sporting Cristal cuenta con cinco Libertadores a cuestas. En el 2011 el Santos de Neymar les arrebató la Libertadores y desde entonces los herederos de Alberto Spencer han conseguido nulos resultados en Sudamérica.

