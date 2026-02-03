Pablo Guede: “En la Libertadores nunca hay favoritos, es un torneo totalmente diferente”

Alianza Lima ya se encuentra en Paraguay para afrontar su primer partido internacional ante 2 de Mayo, y previo al viaje, el técnico Pablo Guede transmitió calma y confianza sobre el momento de su equipo.

“Vamos a jugar el partido, estamos bien. Sabemos que no es fácil, pero vamos a competir. Es un equipo muy duro, que no necesita generar mucho para hacerse de situaciones de gol y defienden bien”, señaló el entrenador antes de emprender el viaje a Paraguay.

Consultado sobre si Alianza parte como favorito, Guede fue tajante y descartó cualquier ventaja previa. “En la Libertadores nunca hay favoritos, es un torneo totalmente diferente”, afirmó.

“Estamos bien. Sabemos que no es fácil pero vamos a competir. Es un equipo muy duro -2 de Mayo- no necesita generar mucho para hacer situaciones de gol. En la Libertadores nunca hay favorito”



Pablo Guede, DT de Alianza Lima



🎥@Landivar_renato

🎤@PaolovelaR pic.twitter.com/aGuGtM8Vb5 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) February 3, 2026

El estratega argentino también se refirió a las ausencias de Luis Advíncula y Luis Ramos, mostrando tranquilidad ante las bajas. “Por suerte tenemos gente que puede reemplazarlos”, sostuvo, confiando en la profundidad del plantel para afrontar el compromiso.

De esta manera, Alianza Lima se alista para su estreno internacional con un mensaje claro desde el comando técnico: respeto al rival, cero favoritismos y la convicción de salir a competir desde el primer minuto.

El partido de vuelta será en Matute, el próximo 11 de febrero.