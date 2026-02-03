Escuchar
(2 min)
Pablo Guede confía en que su equipo hará un buen papel en la Libertadores.

Pablo Guede confía en que su equipo hará un buen papel en la Libertadores.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pablo Guede confía en que su equipo hará un buen papel en la Libertadores.
Pablo Guede confía en que su equipo hará un buen papel en la Libertadores.
Por Redacción EC

Alianza Lima ya se encuentra en Paraguay para afrontar su primer partido internacional ante 2 de Mayo, y previo al viaje, el técnico Pablo Guede transmitió calma y confianza sobre el momento de su equipo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Alianza pone a la venta las entradas para el duelo ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Libertadores
Fútbol mundial

Alianza pone a la venta las entradas para el duelo ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Libertadores

Pablo Guede: “En la Libertadores nunca hay favoritos, es un torneo totalmente diferente”
Fútbol mundial

Pablo Guede: “En la Libertadores nunca hay favoritos, es un torneo totalmente diferente”

Partidos de HOY, martes 3 de febrero del 2026: horarios, canal TV y cómo ver fútbol EN VIVO
Fútbol mundial

Partidos de HOY, martes 3 de febrero del 2026: horarios, canal TV y cómo ver fútbol EN VIVO

Cómo mirar The Strongest vs. Táchira por Fase 1 de Copa Libertadores: horarios, canal TV y dónde ver
Fútbol mundial

Cómo mirar The Strongest vs. Táchira por Fase 1 de Copa Libertadores: horarios, canal TV y dónde ver