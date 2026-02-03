Pablo Guede: “En la Libertadores nunca hay favoritos, es un torneo totalmente diferente”

Alianza Lima ya se encuentra en Paraguay para afrontar su primer partido internacional ante 2 de Mayo, y previo al viaje, el técnico Pablo Guede transmitió calma y confianza sobre el momento de su equipo.
